В Китае заявили что поддержат Палестину в конфликте с Израилем и создание палестинского государства

Министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонной беседы с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил, что Китай поддержит Палестину на фоне обострения конфликта с Израилем.

Также китайская сторона выразила готовность способствовать урегулированию конфликта.

Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

По словам Вана И, Китай полагает, что выход из конфликта способна обеспечить концепция двух государств для двух народов. Она предусматривает окончание конфликта путем создания государства Палестина наряду с государством Израилем между Иорданом и Средиземным морем.

"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем политического диалога", - сказано на сайте МИД.

Между тем, по сообщениям израильских СМИ в ночь на 16 мая произошел самый масштабный обстрел территории страны за последнее время.

За десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. С 00:09 до 00:12 периодически срабатывали сирены "Цева адом" в Тель-Авиве и окрестностях. Была задействована система ПРО "Железный купол".

Десятки взрывов раздавались в центральных районах Израиля. Одновременно были обстреляны города и поселки юга страны.