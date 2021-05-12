Достроить "Северный поток - 2" как можно быстрее хотят в Минэкономики Германии

В Министерстве экономики Германии заявили, что добыча газа в Европе стремительно сокращается, и призвали нарастить поставки из России.

Главной задачей там назвали скорый запуск приостановленного газопропровода "Северный поток - 2". Он сможет удвоить поставки голубого топлива в ФРГ через Балтийское море.

Об этом сообщает РИА Новости.

Канцлер Ангела Меркель заверила, что власти страны поддержат проект без оглядки на санкции США.

В прошлом году Евросоюз импортировал 326 миллиардов кубометров газа, и почти половина из них - российская. На втором месте Норвегия, обеспечивающая лишь четверть потребностей Европы.

В 2021-м поставки снова бьют рекорды: из-за холодной зимы к апрелю подземные хранилища практически опустели. За российским газом выстроилась очередь, как пишет агентство. В первом квартале "Газпром" отправил в ЕС 52,7 миллиарда кубометров - на 30% больше, чем годом ранее.

Германия увеличила закупки на треть, до 15,54 миллиардов, Польша - на 18,5%, до 2,45 миллиардов. В Финляндию экспортировали на 67% больше, чем в первом квартале 2020-го, в Румынию - на 90, Болгарию - на 52, Грецию - на 23.

К тому же апрельское похолодание вернуло европейские ПХГ к режиму отбора, констатировали в российской компании. Заполненность хранилищ, например, в Нидерландах упала до 18%, в Австрии - до 22%. Средний показатель по Европе - на 5,8% меньше обычного. И времени для восполнения все меньше.

Главная газовая проблема Европы - сокращение собственной добычи при растущем спросе. На крупнейшем газовом месторождении континента Гронинген в Нидерландах (десятом по объемам в мире) производство падает с 2014 года. Его собирались закрыть к 2030-му. Однако в 2019 году в Амстердаме объявили: добычу полностью прекратят уже в 2022-м.

В Норвегии тоже все идет на убыль. В 2019 году производство уменьшилось на шесть процентов, в 2020-м - еще на три. Новых месторождений на шельфе пока нет. Это чревато серьезными проблемами, предупреждает Норвежский нефтяной директорат.

"Геологоразведочные работы должны продолжаться высокими темпами, особенно там, где у инфраструктуры ограниченный срок службы. Без новых месторождений добыча нефти и газа рухнет", - отметил регулятор.

Как показал квартальный отчет Еврокомиссии по рынкам углеводорода, добыча природного газа в ЕС резко снизилась - на 22,8%. В 2019-м было 70 миллиардов кубометров, в 2020 году - 54. Поскольку на европейских поставщиков рассчитывать не приходится, Германии в ближайшие годы потребуется намного больше газа из России.

К тому же немцы отказываются от угля и атомных электростанций. Замена - голубое топливо. Это четко проговаривал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он напомнил, что ФРГ получала газ из СССР и потом России на протяжении 40 лет - и за все эти годы поставки "ни разу не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом".

О важности дополнительных поставок из России, которые отличаются "высокой надежностью", заявил и премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он указал, что находящийся в шаге от завершения "Северный поток - 2" способен решить эту проблему, а потому запустить его нужно как можно скорее.

По данным Nord Stream 2 AG (дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" готов на 95%, тогда оставалось уложить 121 километр по двум ниткам: 93 километра в датских водах и 28 в немецких.