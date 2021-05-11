Собственных детей из-за "голосов в голове" убила женщина в США

В городе Финикс, штат Аризона, США женщина убила собственных детей, так как слышала "голоса в голове".

О преступлении она сама заявила в полицию.

Об этом сообщил вечером 15 мая американский телеканал FOX 10 Phoenix.

40-летняя Юи Иноуэ пожаловалась правоохранителям на голоса, которые заставили ее убить своих детей. Сразу после ее заявления полицейские прибыли к ней домой и обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика со следами насильственной смерти.

"Офицеры отправились в ее квартиру и нашли 9-летнюю девочку и 7-летнего мальчика мертвыми с явными признаками физических травм", - сказал представитель полиции. Он добавил, что при этом сотрудники испытали потрясение.

В полиции рассказали, что их уже вызвали в ту же квартиру 15 мая утром из-за семейного спора между мужем и женой. Наряд расценил, что дети, которые в то время находились в постели, в полной безопасности, и нет никаких причин звонить в органы охраны детства.

Женщину арестовали и обвинили по двум пунктам в убийстве первой степени.