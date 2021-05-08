Список участников "Крымской платформы" украинский МИД засекретил от России

Организаторы саммита "Крымской платформы" решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с "циничными заявлениями России" об угрозе проекта для территориальной целостности РФ.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью телеканалу "Дом", которое вышло в субботу, 15 мая.

"Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что "Крымская платформа" - это угроза их территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности", - объяснила Джапарова.

По ее словам, некоторые участники саммита, который намечен на 23 августа этого года, известны, а остальных ведомство назовет ближе к событию.

Также Джапарова рассказала, что МИД готовит декларацию, под которой поставят подписи лидеры - участники "Крымской платформы", и тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения.

"Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И конечно, страны очень внимательны к этим словам (в тексте документа - Ред.), потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства", - отметила она.