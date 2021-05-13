Секретарю СНБО Данилову тюрьмой пригрозил Тарас Козак

Политик пообещал, что когда Данилов потеряет власть, то "приложит все усилия, чтобы тот попал в места лишения свободы".

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в своей адрес – последний выразил сожаление по поводу того, что парламентарий может проходить лечение в Беларуси, передает 112.

"Секретарь СНБО Данилов упомянул вчера мою фамилию. Случайный чиновник, еще два года назад торговавший на блошином рынке в Киеве краденой бижутерией и редкими книгами решил самоутвердиться за мой счет.

Напоминаю этому преступнику, что санкции нужно ввести против него самого, потому что мэром Луганска он стал прямо из членов Луганской банды криминального авторитета Валерия Доброславского, где приносил местным ворам в законе выручку от десятков точек наперсточников с центрального рынка и автовокзале города Луганска", – отметил Козак.

Он также пообещал, что "когда Данилов потеряет власть, то приложит все усилия, чтобы тот попал в места лишения свободы".

"Данилов провел почти всю свою жизнь с ворами в законе и криминальными авторитетами. Когда он потеряет власть, я приложу все свои усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме", – пообещал Козак.