Границы для туристов из Евросоюза открывает Италия

Правило 5-дневной изоляции отменяется, а сертификат вакцинации также пока не нужен.

Министерство здравоохранения Италии с сегодняшнего дня (16 мая) открывает свои границы для туристов из Шенгенского соглашения, стран ЕС, а также Великобритании и Израиля. Об этом сообщает итальянское информагенство Ansa.

До этого граждане, пребывающие на территорию итальянского государства, должны были пройти пятидневный карантин после прибытия в страну. Плюс к этому необходимо было сдать два ПЦР-теста на COVID-19 до поездки в страну, и после прохождения самоизоляции уже на территории Италии.

С 16 мая для посещения страны нужно сдавать лишь ПЦР-тест, сделанного не раньше чем за 48 часов до поездки.

При этом правительство планирует запустить систему цифрового пропуска Digital Grenn Pass, в котором будет указываться информация о вакцинации. Сертификат будет признавать только вакцины, которые признаются на территории ЕС.

Список вакцин, разрешенных в ЕС (по данным Еврокомиссии):