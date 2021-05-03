"Отвод войск без отвода войск", - Кулеба о ситуации на российско-украинской границе

Россия, по словам главы украинского МИД, сохраняет на оккупированных территориях и на границе большую часть своей техники, что сохраняет напряженность.

Украина не наблюдает широкомасштабного отвода войск России от границ. В большинстве своем они остаются на месте. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для Conflict Zone.

По словам министра, Украина не видит адекватного отвода войск, которые Россия накопила на границе и в оккупированных территориях.

"То, что происходит, нельзя назвать отведением войск. Российские войска в массе своей остались на местах. Что действительно изменилось — это переброска военных частей. Это так, но угроза не ушла. … То, что мы сегодня наблюдаем — это отвод войск без отвода войск", — говорит Кулеба.

Министр добавил, что Украина передала США список из вооружения, которые крайне нужны украинской армии. Некоторые из них будет сложно выполнить, а некоторые — проще. Но при этом украинская сторона видит прогресс в получении некоторых позиций.

"Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих трат. Это вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", — подытожил министр.