Что говорит криминалитет о санкциях против воров в законе

В криминальном мире и экспертных кругах продолжают активно обсуждать санкции, которые были введены решением СНБО против "воров в законе".

"Страна" собрала оценки ситуации и ее последствий с разных сторон.

Кто есть в списке

В списке, как заявил после заседания СНБО Владимир Зеленский, 557 фамилий воров в законе (не только в Украине, но и по всему миру). А также 111 неких криминальных авторитетов с иностранным гражданством, которые находятся на территории Украины.

Полного списка еще нет, но в СМИ уже публикуют часть его участников.

Среди них есть известные воры в законе, которые живут в Украине.

В частности Нодар Асоян ("Нодар Руставский"), который возглавляет мощную "грузинскую" криминальную группировку в Киеве и Центральной Украине.

Сергей Олейник ("Умка") - глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана. Дружит с Игорем Коломойским, совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским, которого суд запретил называть кличкой "Нарик".

Сергей Лысенко ("Лёра Сумской") - вор "старой формации", уважаемый другими ворами, выступает третейским судьей в конфликтах между авторитетами, имеет большое влияние на колонии и тюрьмы Украины.

Андрей Недзельский ("Неделя") - до 2019 года был смотрящим по Киеву, Центральной и Западной Украине и держателем регионального "общака" - воровской кассы. 12 октября был "непризнан" (лишен воровского титула) и избит несколькими ворами. В конфликте с влиятельным вором Нодаром Руставским и "днепровским кланом" вора Умки. Несмотря на конфликт и раскоронацию, по прежнему остается влиятельным криминальным лидером.

Паата Чхартишвили ("Принц") - глава "запорожского" криминального клана.

Поликарп Джанелидзе ("Полик") - проживает в Киевской области и Киеве. Сфера интересов – квартирные кражи и автоугоны.

Георгий Хмелидзе ("Хмело") - вор старой формации, выступает третейским судьей. Сфера влияния – колонии и следственные изоляторы, автоугоны, топливный бизнес, контроль над квартирными ворами.

Лаша Джвачвлиани (Лаша Очамчирский). Сфера влияния – контроль над квартирными ворами, топливный бизнес, торговля людьми.

Армен Хачатрян ("Хохол", 43 года) - глава Кировоградского криминального клана. Сфера интересов – контроль над рынками, квартирными и карманными кражами, автоугоны, топливный и сырьевой бизнес.

Антимос Кухилава ("Антик", "Дед") - вор старой формации. Проживает в Турции, но активно влияет на криминальную жизнь в Одессе. Делами на месте управляет его сын Нарек. Сфера влияния – Южная таможня, контрабанда. Связан с основными одесскими кланами контрабандистов.

Валерий Шеремет ("Шарик") - вор старой формации. Сфера влияния – контроль над бригадами автоугонщиков, карманными и квартирными ворами, а также наркоторговцами на юге Украины.

Гилани Алиев ("Гилани Седой). Находится то в РФ, то в Турции, влиятельный в России и в Украине,

Эдуард Асатрян ("Эдик Осетрина", "Эдик Тбилисский"). Находится в РФ и в Турции, влияет на криминальную ситуацию в Харьковской и Донецкой области.

Хасан Асхабов. Самбист, боец ММА из РФ.

Хусейн Ахмадов ("Хусейн Слепой"). Живет в РФ, очень влиятельный

Глеб Ашумов ("Глеб Кинешемский"). Из Мариуполя, вор "третьего" эшелона

Александр Бабаев. Живет в России, не вор, криминальный авторитет третьего эшелона

Омар Бекаев (вор "Омар Уфимский"). Очень влиятельный и в РФ, и в Украине

Давид Герлиани (вор "Дато Сван"). Очень влиятельный и в РФ, и в Украине

Серго Глонти (вор "Гуга"). Влиятельный в РФ и в Украине, пытается наладить контроль на юге Украины

Миндия Горадзе (вор "Миндия Хромой"). Претендент на роль смотрящего по Одессе и югу Украины

Руслан Джамбулатов. Предприниматель, упоминается в связи с контрабандой в Украине

Роберт Динамобрский. Член ОПГ, Украина

Магомед Дукузов. Чеченский авторитет, член чеченской ОПГ в РФ и в Украине

Андрей Иманали. Чеченский авторитет, Украина, лидер ОПГ

Имран Исаев. Чеченский авторитет, Киев, лидер ОПГ

Апти Ислангириев ("Апти"). Лидер николаевской ОПГ "Апти"

Реваз Катамадзе (вор "Магало"). Вор третьего эшелона из России, пытается гастролировать во главе бригады квартирных воров в Украине

Вахтанг Кипиани (вор "Вато"). Россия и Грузия, вор третьего эшелона

Георгий Лобжанидзе (вор "Куцу"). Живет в РФ и Турции, влияет на ситуацию в Украине,

Заур Муртазов. Глава ОПГ, работает на рынке недвижимости

Давид Озманов (вор "Дато Краснодарский"). Живет в РФ, пытается влиять на ситуацию на севере и востоке Украины,

Кахабер Орагвелидзе (вор "Каха Тбилисский"). Живет в РФ и в Турции, влияет на ситуацию в Украине, второй эшелон

Виктор Панюшин (вор "Витя Пан"). Живет в РФ, иногда приезжает в Украину решать дела, третий эшелон

Василий Русан (вор "Вася Ушатый"). Правая рука вора Антимоса Кухилавы, влияет на ситуацию в Одессе, вор третьего эшелона

Арташес Саргсян. Лидер запорожской ОПГ "Армяне".

Хорен Саргсян. Лидер запорожской ОПГ "Армяне"

Армен Саркисян ("Армен Горловский"). Влияет на криминальную ситуацию на Донбассе, живет в РФ и на неподконтрольной части Донбасса

Ибрагим Сусоев. Авторитет из России.

Рамаз Цикоридзе (вор "Рамаз Багдадский"). Влиятельный вор из РФ, пытается влиять на ситуацию во Львове

Тенгиз Сарая (вор "Тенго Гальский"). Влиятельный вор в РФ и в Украине.

Коба Шемазашвили (вор "Коба Руставский"). Влиятельный вор в РФ и в Украине, вор второго эшелона

Адлан Ясагов. Криминальный авторитет, живет в Украине.

Мнение полиции: "воры сотрудничают с иностранными спеслужбами"

В полиции очень позитивно оценивают решение СНБО о введении санкций против криминалитета.

"Решение СНБО правильное, давно пора под зад дать зарубежным ворам и криминальным лидерам. Многие из них сотрудничают и с зарубежными спецслужбами", - говорит генерал полиции второго ранга, экс-заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Высокопоставленный сотрудник правоохранительных структур хоть и сомневается в действенности санкций, но также считает, что вектор по борьбе с ворами выбран правильный.

"Воры в законе и криминалитет оказывает очень большое влияние на все стороны жизни в Украине. Начиная от политики и заканчивая бизнесом, включая крупный. Фактически в Украине существует параллельная система власти, которая контролируется криминалом. И по мере ослабления официальной, государственной, власти с 2014 года, власть неформальная, криминальная, только укреплялась. Дошло до того, что у нас остался только один "красный" регион (то есть тот, где ситуации полностью контролируют правоохранители) - Харьков. Все остальные регионы "черные" (об отличиях красных и черных регионов читайте подробнее здесь). Другой вопрос, что эти санкции сами по себе особо ничем криминалитету не грозят. Мало принять какое-то решение. Нужно, чтоб были умение и воля их применять на практике. У нас уже есть закон о ворах в законе, который в реальности не работает. Поэтому санкции могут оказать влияние, только если они станут началом кампании по зачистке Украины от криминалитета. Но для этого нужна воля и, кроме того, немалая смелость. Найдется ли достаточно смелых людей, чтоб реализовать эту стратегию? Есть сомнения, мягко говоря", - говорит источник.

Криминалитет: "попытка перенаправить к ментам все потоки"

Источники в криминальных кругах также трактуют санкции, как попытку полиции и прочих правоохранителей устроить передел рынка.

"Сами по себе санкции не очень опасны. Авторитеты не держат свои деньги на счетах и не владеют в открытую акциями предприятий. Но введение санкций важно в другом смысле - это показатель вектора государственной политики. Грубо говоря, это очередная попытка перекрасить Украину в красный цвет, поставить полностью под контроль ментов. В списки, кроме основных воров, вошли малозначительные личности из числа лидеров городских и районных группировок. Но с мелкими все понятно - они и так были под контролем ментов и тут же полностью отрекутся от воров, которые имели над ними власть и имели долю. Речь не идет об искоренении преступности. Смысл во всем этом в том, чтобы отодвинуть от криминального бизнеса воров и лишить их доходов. И полностью перенаправить к ментам все потоки доходов от всех криминальных и подпольных бизнесов", - сказал один из собеседников "Страны".

По его словам, такое было и до появления новых санкций.

"Например, управление стратегических расследований (наследник УБОП - Ред.) практикует поборы с квартирных и карманных воров, это называется "Система". Раз в месяц все, кто ворует в каком-то из регионов, сдают определенную сумму ментам. В МВД это прекрасно знают, все это пирамида и деньги уходят наверх. Если учесть, что воры контролируют огромные сегменты теневого бизнеса, то есть за что побороться", - считает наш источник.

Ещё один собеседник "Страны" в криминальных кругах считает, что действия властей "похожи на революцию тех авторитетов, которые не имеют воровской короны против тех, кто имеет - воров".

"Кто-то из тех, кто имеет доступ к телу президента, перетягивает одеяло на себя, выжимая основных игроков с поля. Это миллионы баксов. Все прекрасно понимают, что криминал будет всегда, его невозможно уничтожить. Поэтому видна рука кого-то из тех, кто живет без короны. Криминалом теперь будут рулить авторитеты, которые оставались на вторых ролях, те, кому удается сохранить маску законопослушного предпринимателя. Таких в Украине много", - сказал наш собеседник.