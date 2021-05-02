Почти 200 млн рублей российской налоговой задолжал режиссер "Турецкого гамбита" и продюсер "Адмирала"

Известный российский актер, продюсер и режиссер Джаник Файзиев, который снял фильмы "Турецкий гамбит", "Вратарь Галактики" и другие, задолжал налоговой 191 миллион рублей - около 72 миллионов гривен.

В результате его счета были заблокированы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Счета режиссёра фильма "Вратарь Галактики" заблокировали за неуплату налогов. Он задолжал 191 миллион рублей. Джаник Файзиев - человек масштаба. Сценарий его фильма про борьбу со вселенским злом с помощью космического ногомяча писался несколько лет. И, выиграв с такой идеей конкурс на тему "О советском футболе и Л.И. Яшине", он взял у государства 600 лямов субсидии", - говорится в сообщении.

Однако, утверждают журналисты, после провала фильма в прокате вернуть деньги государству Файзиев не смог. И даже перестал платить налоги, из-за чего его счет в "СДМ-Банке" заблокировали.

Файзиев как режиссер снял фильмы "Август. Восьмого", "Легенда о Коловрате", "Вратарь Галактики". Он также выступил сценаристом картина "Камми", "Мурка", продюсером ленты "Адмиралъ".