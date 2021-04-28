За отмену Олимпиады выступают больше половины японцев

В Японии около 60% граждан выступают за отмену или перенос Олимпийских игр, которые в этом году должны быть проведены в Токио.

Такая позиция жителей Страны восходящего солнца связана с пандемией коронавируса в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Опрос, проведенный журналистами, показал, что 59% граждан хотели бы отмены Игр, которые запланированы на 23 июля - 8 августа. А вот 39% поддержали проведение Олимпиады. Из последней группы 23% респондентов в качестве условий проведения предложили, чтобы Игры проводились вообще без зрителей.

Другой опрос, проведенный в прошлые выходные, показал, что 65% японцев выступают за отмену или новый перенос игр. Поддержали Игры тогда 37% граждан.

Всего в опросе участвовали около 190 тысяч японцев.