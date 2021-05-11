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События Сегодня, 19:2668
Редкое фото, как белохвостый орлан следит за лошадьми Пржевальского показали в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото, сделанное дроном.

В кадр попал орлан-белохвост, который наблюдал за тем, как пасутся лошади Пржевальского.

Соответствующее фото опубликовано на странице заповедника в Facebook.

"Когда фотографируешь с дрону – будь готов, что в кадр попадет не только тот, кто бегает по земле, но и тот, кто летает в воздухе. Как на этот раз: кони Пржевальского и орлан белохвостый", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали, как в зону отчуждения пришла весна. Началось цветение многих растений, а птицы и животные выращивают появившееся после зимы потомство. 

Кроме того, во время ботанической экспедиции, которая проводилась на территории заповедника, ученые нашли очень редкие растения: прострел луговой (или прострел чернеющий, Pulsatilla pratensis) и сон-траву (или прострел раскрытый, Pulsatilla patens). 

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Теги: news, новости, Украина, Чернобыль, фото, 7dniv, 7dnivinfo  
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