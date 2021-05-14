Больше сотни украинских граждан хотят эвакуироваться из сектора Газа

Покинуть сектор Газа на фоне вооруженного противостояния Палестины и Израиля хотят 120 украинцев.

МИД Украины поддерживает с ними связь.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - сказал он 15 мая.

По словам Николенко, посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации на данный момент отрабатывают возможные маршруты возвращения украинских граждан домой.

"Держим эту ситуацию на особом контроле", - добавил Николенко.