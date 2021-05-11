Пользу сквозняков во время пандемии коронавируса объяснил доктор Комаровский

Врач и телеведущий Доктор Комаровский рассказал, что сквозняки играют важную роль для профилактики заражения коронавирусом, в связи с чем нужно научиться с ними жить.

Об этом он рассказал у себя в новом влоге на YouTube.

По его словам, медицинский журнал Lancet опубликовал статью, в которой говорится, что не существует аргументов в пользу доминирующей роли контактного и воздушно-капельного способа передачи COVID-19.

При этом огромное знамение, по его словам, имеет аэрозольный путь передачи.

"Сейчас становится понятным, что COVID-19 – это тоже летучая вирусная инфекция", - рассказал он.

Поэтому очевидными становятся меры профилактики.

"Ребята, давайте откроем окна! Давайте, в конце концов, бороться с вот этими всеми клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте — это чуть ли не самая страшная беда», — призвал зрителей доктор. Он также посоветовал научить детей следить за тем, чтобы форточки в учебных классах всегда были открыты. Тем же, на кого плохо действует сквозняк, Комаровский порекомендовал научиться жить с ним. «Нам всем надо научиться жить в сквозняках", — уточнил он.