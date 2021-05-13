Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 17 мая 2021 - 2 156 000 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 3 620 новых случаев в сутки.

Умерло 48 184 человек.

Выздоровело - 1 864 593.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и

Одесской (134) областях.

2230 человек привито против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине.

940 160 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 102 случая / 58 прививок;

Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;

Волынская область - 102 случая / 182 прививки;

Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;

Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;

Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;

Закарпатская - 10 случаев / 41 прививки;

Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;

Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;

Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;

Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;

Львовская область - 104 случая / 37 прививок;

Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;

Одесская область - 134 случая / 130 прививок;

Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;

Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;

Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;

Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;

Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;

Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;

Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;

Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.