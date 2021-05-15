Израиль нанес ракетный удар по домам девяти командиров ХАМАСа в секторе Газа

Военный конфликт между Израилем и Палестиной с каждым днем разгорается все сильнее и сильнее.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что ранним утром понедельника 17 мая, авиация нанесла ракетные удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа.

Об этом передает The Times of Israel.

"Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры, а в некоторых из них даже были обнаружены склады оружия", - заявили израильские военные.

В частности, авиаудары были нанесены по домам командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты города Газа и командира бригады Аль-Шати. Дом в районе Шехайя, используемый военной разведкой ХАМАСА, также стал мишенью самолетов Израиля.

Кроме этого, в ЦАХАЛ сообщили об ударе по тоннелю ХАМАС, прорытого рядом с детским садом и мечетью.

Напомним, что в субботу израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, в том числе агентство Associated Press и телеканал Al Jazeera. Журналисты покинули здание до атаки. Позднее СМИ потребовали от Израиля объяснений за уничтожение редакций.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании находился разведывательный штаб ХАМАС, использовавший СМИ и журналистов как прикрытие.