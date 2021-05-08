Билл Гейтс активно искал секс на стороне будучи в браке - The New York Times

Самый богатый человек мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс (который объявил о своем разводе с женой Мелиндой - Ред.) оказывается активно искал амурных связей на стороне будучи связанным узами брака.

Он делал пикантные предложения нескольким женщинам, которые работали в Microsoft и его благотворительном фонде.

Об этом сообщает авторитетная газета The New York Times со ссылкой на cобственные источники.

Так например приводится один эпизод, когда Билл Гейтс в 2006 году предложил одной из сотрудниц Microsoft поужинать с ним в роскошном ресторане.

"Если вам некомфортно, притворитесь, что этого (предложения - Ред.) никогда не было", - написал Билл Гейтс в электронном письме понравившейся даме.

Другой подобный случай, якобы произошел с сотрудницей благотворительного фонда Гейтса.

По ее словам, на коктейльной вечеринке Гейтс, понизив голос до шепота, сказал ей: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?".

Шесть человек из числа нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что эти и другие подобные инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Однако при всем этом, по словам некоторых сотрудников, поведение Билла Гейтса не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не выдвигал им никаких ультиматумов.