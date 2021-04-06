 

С рельсов в США сошел поезд, перевозивший опасные химикаты. Местные власти провели эвакуацию

События Сегодня, 10:0272
С рельсов в США сошел поезд, перевозивший опасные химикаты. Местные власти провели эвакуацию

В США с рельсов сошел поезд, который перевозил соляную кислоту. Авария произошла 16 мая в штате Миннесота. 

Об этом пишет The Associated Press.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, на юго-западной окраине города Сибли, где проживает около 3 000 человек. Во время крушения с рельсов сошло 47 вагонов, но бригада поезда не пострадала. Железная дорога работала с местными властями, чтобы устранить последствия ЧП. В настоящее время причина крушения находится в стадии расследования.

Поезд перевозил, кроме соляной кислоты еще удобрения и нитрат аммония. При сильном воспламенении это вещество может привести к взрыву.

В результате железнодорожной аварии в воздух поднялся густой черный дым. Учитывая сильный ветер, возникла угроза распространения огня на ближайшие территории. Местные власти приняли решение эвакуировать часть населения в пределах 8 километров от места крушения.

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Теги: news, новости, Украина, США, 7dniv, 7dnivinfo, поезд, химикаты  
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