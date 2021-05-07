Какой будет погода в понедельник в Украине

В понедельник, 17 мая, в Украине объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей и в столице ожидается град.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в стране пройдут грозы, днем на юге и в центре местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области сегодня грозы (I уровень опасности, желтый).

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет теплая погода со влажной воздушной массой.

17 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, в южных и центральных областях местами значительные дожди, (на западе, востоке, ночью и на севере страны небольшие дожди).

Ветер преимущественно северо-западный, на востоке юго-восточный и южный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях днём при грозах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14°, днем +18...+23°, на Левобережье ночью +12...+17°, днём 24-29°.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, ночью небольшие, грозы. Температура воздуха ночью +12...+14°, днём +18...+20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура воздуха днём (+30,7°) была в 1975 году, самая низкая ночью (+3,5°) в 1936 годы.

Завтра на Правобережной Украине днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град (в Карпатском регионе значительные дожди).

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +5...+10°, днём +11...+16°; на остальной территории ночью +8...+13°, днём +15...+20°, на востоке и юго-востоке страны до +24°.

В Киеве во вторник кратковременные дожди, ночью небольшие, грозы. Температура воздуха ночью +10...+12°, днём +17...+19°.