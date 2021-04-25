 

Как в Британии пытаются сорвать возможные договоренности Байдена и Путина

События Сегодня, 10:2680
Как в Британии пытаются сорвать возможные договоренности Байдена и Путина

Накануне ожидаемой встречи Путина и Байдена на Западе усиливаются дискуссия относительно выстраивания отношений с Россией.

Если одна часть экспертов и официальных лиц говорит о необходимости восстановления связей и контактов с Москвой, то другая заявляет о бесполезности любых договоренностей с РФ.

Среди трудов последних особо выделяете недавно опубликованный в Британии доклад Королевского института международных отношений Chatham House из 16 пунктов о невозможности компромиссов с Россией.

Его появление в экспертной среде некоторые связывают с попыткой Лондона сорвать возможные договоренности США и РФ, чтобы построить подконтрольную себе враждебную Кремлю "ось" из стран бывшего соцлагеря, в том числе и Украины, которой в этой "компании" предоставлена роль сдерживания РФ.

Тем более все чаще говорят о заметно усилившемся влиянии Великобритании на политику нашей страны и действия украинской власти, о чем уже писала "Страна". Ряд экспертов даже утверждают, что с определенного момента именно Лондон, а не Вашингтон солирует в вопросе управления политиков Киева.  

Перемены в отношениях США и России, которые могут последовать после встречи Путина и Байдена, могут сломать эти планы. Снижение напряженности между ними, по идее, должно способствовать и разрядке вокруг Украины и в других регионах мира. Вопрос в том, что будет тогда с британской "осью" и будет ли в ней еще необходимость.

"Страна" разбиралась, что означает скандальный доклад "Чатем Хаус", почему он появился сейчас и как перемены в отношениях Запада и России скажутся на Украине. 

16 пунктов от британцев

В основе отчета лежит аргумент о том, что, вопреки желанию многих евроатлантических политиков, у России мало шансов стать более конструктивным партнером западных правительств в обозримом будущем.

Таким образом, попытки улучшить отношения с Кремлем, скорее всего, потерпят неудачу, поскольку российские стратегические цели, ценности и понимание межгосударственных отношений кардинально отличаются от западных, считают авторы отчета.

Итак, в документе - 16 пунктов. А точнее "мифы", которые "развенчивает" аналитический центр. Перечислим их вкратце.

Миф 1: "Россия такая же плохая, как и Запад"

"Такое утверждение игнорирует значительные различия в политике и способах ее реализации. Запад ‒ это сообщество, основанное на общих интересах и ценностях. Расширение НАТО и ЕС произошло на основании добровольного желания участников. Россия же хочет навязать другим странам жесткое добрососедство независимо от их стремлений, и считает, что имеет право на сферу привилегированных интересов".

Миф 2: "Россия и Запад стремятся к одному и тому же"

"И стратегически, и в отдельных вопросах цели России и ее основные представления об отношениях между государствами несовместимы с теми, что считают для себя приемлемыми западные государства и общества".

Миф 3: "России было обещано, что расширения НАТО не будет"

"Вопреки утверждениям об обмане, на которых сейчас настаивает Россия, представителям СССР никогда не предлагали официальных гарантий границ расширения НАТО после 1990. Москва просто искажает историю, чтобы подпитывать у себя антизападные настроения. Новые лидеры России не отрицали принципиальность того, что страны Европы имели свободное право сами определяться с вопросами собственной безопасности. Акт НАТО-Россия 1997 года признавал право всех государств выбирать средства для обеспечения их безопасности".

Миф 4: "Россия не противостоит Западу"

"Противостояние с Западом является естественным состоянием для Москвы. Кремль пытается подорвать западные интересы давно испытанным набором инструментов, таких как вмешательство в выборы, целенаправленные санкционированные правительством убийства и информационные войны. Существенно, что нешаблонные враждебные действия и гибридные меры являются не только элементами конфликта, но и создают ошибочное представление, что этого конфликта нет".

Миф 5: "Нам нужна новая общеевропейская система безопасности при участии России"

"Российские лидеры выступают за заключение договора об общеевропейской системе безопасности, которая заменила бы существующие евроатлантические структуры, особенно НАТО. Россия хочет для себя больших полномочий и привилегий, хочет ограничить суверенитет соседних стран и добиться того, чтобы государства не подвергались критике, если они ведут внутреннюю политику вопреки принципам демократии, прав человека и верховенства закона. Даже если бы такая общеевропейская система безопасности была бы создана, фундаментальные разногласия между сторонами не дали бы такой системе функционировать".

Миф 6: "Мы должны улучшить отношения с Россией, даже если Россия не идет на уступки, потому что это крайне важно"

"Попытки сотрудничества в таких широко дискутируемых вопросах, как кибербезопасность, Ближний Восток, Северная Африка и торговля до сих пор проваливались именно из-за антилиберального подхода России к каждому из этих вопросов".

Миф 7: "Россия имеет право на зону своего исключительного влияния ‒ сферу ее привилегированных интересов, которая включает территории соседних государств"

"Идея, что Россия должна иметь право на исключительную сферу влияния в других странах, в частности, в Восточной Европе и Средней Азии, глубоко проблематична. Она несовместима с принятыми евроатлантическими ценностями суверенности государств и их права на определение своей политики. Это губительно для геополитического порядка и международной безопасности, потому что косвенно дает санкцию на действия России: территориальную агрессию, аннексии, даже на полномасштабные войны, что несет угрозу для стабильности и соседей России, и для Европы в целом".

Миф 8: "Мы должны поссорить Россию и Китай, чтобы они не действовали вместе против интересов Запада"

"Представление о том, что Запад может использовать напряженность между Россией и Китаем, неправильно трактует природу отношений между этими двумя странами, а также серьезно переоценивает возможности внешнего воздействия на них".

Миф 9: "Отношения Запада с Россией необходимо нормализовать, чтобы создать противовес усилению Китая"

"Западные страны не могут позволить себе сосредоточиться только на проблемах со стороны Китая, в то же самое время игнорируя агрессивное поведение России".

Миф 10: "Евразийское экономическое сообщество является близким подобием ЕС"

"Учитывая злоупотребления и глубокую политизацию экономической дипломатии ЕврАзЭС не в состоянии стать интеграционным институтом для Евразии, не в последнюю очередь потому, что Россия экономически не заинтересована ни в свободной торговле внутри ЕврАзЭС, ни в зоне свободной торговли с ЕС".

Миф 11: "Народы Украины, Беларуси и России ‒ это один народ"

"Кремль искажает историю региона, чтобы оправдать тезис о том, что Украина и Беларусь являются частью естественной сферы влияния России".

Миф 12: "Крым всегда был российским"

"На самом деле Крым находился под управлением России на протяжении лишь непродолжительного периода истории (Крым был присоединен к Российской Империи в 1783 году).

Миф 13: "Рыночные реформы 90-х нанесли ущерб России"

"Рыночные реформы никогда не были проведены в России полностью и так, как они были задуманы. В Польше, где они были реализованы, падение производства в переходный период было коротким и незначительным. Политически слабая власть в России не стабилизировала экономику (не взяла под контроль инфляцию и государственные финансы), пока ключевые реформы и приватизация подрывались коррупцией".

Миф 14: "Санкции ‒ это неправильный подход"

"Экономические санкции уже продемонстрировали практическую и нормативную работоспособность в качестве ответа на неприемлемое поведение России, но им надо дать время на осуществление, а об их эффективности не стоит судить исходя из нереалистичных завышенных ожиданий... Санкции также демонстрируют осуждение неприемлемых действий и подтверждают коллективную верность нормам и принципам международного порядка".

Миф 15: "Виноват во всем только Путин, потому что Россия это централизованная автократия, управляемая в ручном режиме"

"Личную роль президента часто преувеличивают. Внешние наблюдатели упускают из виду или неверно понимают роль коллективных органов власти (например, Администрации президента и Совета безопасности), переоценивают степень управленческой компетентности и дисциплины (к примеру, президентские указы часто не выполняются) или игнорируют корыстные мотивы чиновников помимо Путина".

Миф 16: "Кто бы ни пришел после Путина, он будет лучше, чем Путин"

"Шансы на построение жизнеспособной демократической политической системы в постпутинской России ниже, чем в 1990-е годы. Независимо от того, кто в конечном итоге сменит Путина, политическая культура России, без сомнения, будет и дальше препятствовать развитию более конструктивных отношений с Западом".

Резюмируя, авторы доклада дают рекомендации западным лидерам о том, как выстраивать отношения с Кремлем. В частности, "поддерживать страны Восточной Европы и постсоветского пространства", укреплять и защищать их территориальную целостность (особенно Украины), "развивать успех программ безопасности НАТО в Балтийском море, расширяя их на регион Черного моря", а также ни в коем случае не соглашаться с правом России на наличие ее "исключительных сфер влияния" на территориях соседних стран.

Новый "манифест холодной войны"

Политолог Руслан Бортник считает доклад британского аналитического центра переломным документом, похожим на новую Фултонскую речь (спич Черчилля, произнесенный 5 марта 1946 года в американском Фултоне и считавшийся сигналом для начала холодной войны), на манифест новой холодной войны.

"Исходя из этого манифеста, предлагается пересмотреть западное отношение к России, признать, что у Запада с Россией нет общего будущего, нет общих стратегических интересов, могут быть только ситуативные совместные действия там, где это не приводит к усилению РФ. Кроме того, предлагается проводить стратегию по типу ни мира, ни войны. Запад не готов воевать с Россией, но в то же время Запад не готов с Россией мириться. При этом стратегически Chatham House предлагает признать, что смена Путина не приведет к смене политики в отношении России. Примечательно, что авторы доклада предлагают не верить в то, что Запад может как-то повлиять на отношения России и Китая. Как известно, стремление не допустить углубления союза между Москвой и Пекином является одним из основных мотивов для США и ЕС восстанавливать отношения с РФ. В целом доклад не предусматривает сотрудничества с Россией, а предусматривает построение нового железного занавеса и отказ от проекта "Европы от Лиссабона до Владивостока", - говорит Бортник.

В сухом остатке аналитики Chatham House, которые серьезно влияют на британские и американские военные круги, предлагают признать отсутствие каких-либо стратегических перспектив в сотрудничестве с Россией и определить роль РФ как "вечного врага" на необозримое будущее.

И эта стратегия укладывается в идею построения Лондоном "оси" вокруг России с участием Украины, которая при этом может оставаться на периферии западных интересов.

"Это новая стратегия в отношении России, которая вырабатывается Британией после того как она покинула ЕС, с претензией на то, что она может стать и американской. Это будет означать, что Украина долгое время будет оставаться фронтиром между Россией и Западом (рубежом, границей, - Ред.), и в то же время западные партнеры сейчас констатируют отказ от более существенной помощи Украине или реальной интеграции в западный мир, в членстве в ЕС и НАТО", - говорит Бортник.      

Сорвет ли доклад встречу Путина и Байдена 

Есть мнение, что появление отчета может быть призвано противодействовать возможной разрядке в отношениях России и США после предполагаемой встречи Путина и Байдена. 

Подготовка этой встречи уже идет полным ходом.

На 20 мая в Рейкьявике запланирована встреча глав МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена, где как раз и обсудят вопрос переговоров двух президентов.

Байден планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле, Англия, который состоится 11-13 июня, а затем вылететь в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза и принять участие в саммите НАТО 14 июня. По данным американских СМИ, встреча с Путиным может состоятся после этих мероприятий.

На прошлой неделе Байден признался, что ожидает в скором времени встречи с Путиным. При этом, по словам главы Белого дома, время и место их встречи все еще согласовываются.

"Я уверен, что мы сможем это сделать. У нас нет конкретных времени или места. Над этим работают", - сказал президент США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита Путина и Байдена.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, дала ли Россия официальное согласие на саммит лидеров РФ и США.

"Появление британского доклада в какой-то мере будет влиять на встречу Путина и Байдена. Но все же принимать решения относительно договоренностей с Россией будет американское руководство, а не британцы", - говорит Бортник. 

"В Британии действительно начали выстраивать свою политику в отношении бывших социалистических стран из орбиты России и Турции, а возможное сближение Вашингтона и Москвы может разрушить концепцию. После выхода из ЕС британским политическим элитам необходимо нарастить влияние на континенте, превратиться в центр принятия решений по Европе, чтоы нивелировать потери из-за брексита, а также отвлечь внимание британцев от внутренних проблем и нарастающих проблем с Шотландией, которая может поднять вопрос о независимости. Программа-максимум - построить новую "империю". Поэтому сейчас все делается для того, чтобы убедить заокеанских партнеров в том, что сотрудничество с Россией в принципе невозможно. Но проблема для Британии в том, что для США приоритет вопрос Китая, Вашингтону главное не допустить союза Пекина и Москвы. Поэтому не исключена разрядка между Россией и США, во всяком случае ее видимость, что отодвинет стратегию Лондона по укреплению позиций в регионе и западном мире", - сказал нам один из британских журналист, специализирующийся на темах безопасности.

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Теги: news, новости, Украина, Британия, США, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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