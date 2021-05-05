До рекордного за три месяца минимума рухнул Биткоин

Впервые почти за три месяца цена биткоина упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 000, а затем и меньше $43 000.

Падение началось после твита основателя компании Tesla Илона Маска, в котором он намекнул, что концерн мог продать свои биткоины.

Об этом пишет Bloomberg.

За последние сутки, биткоин торговался в пределах от $43 167 до $46 545 в последние 24 часа, подешевев на 10,38%. Падение спровоцировало также сокращение рыночной капитализации биткоина до $823,8 млрд, или 40,11% от общей капитализации всех криптовалют. На пиках капитализация биткоина составляла $1,184 трлн. За последние семь дней криптовалюта потеряла в цене 25,75%. Биткоин торгуется ниже 33,36% от своих пиковых значений, составивших $64 778 14 апреля.

Биткоин упал после того, как Илон Маск своим твитом допустил продажу принадлежащих Tesla биткоинов. В ответ на реплику одного из пользователей в Twitter о том, что в следующем квартале держатели биткоинов могут оказаться разочарованными, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоинов, миллиардер написал: "Действительно". Позднее Маск уточнил, что пока что Tesla не продала ни одного биткоина.

Отметим, что Маск был большим сторонником криптовалют, способствуя росту цен на них как в прошлом, так и в нынешнем году. В заявлении SEC в феврале Tesla сообщила, что купила биткоины на сумму $1,5 млрд. Позже компания заявила, что зарегистрировала чистую прибыль в размере $101 млн от продаж биткоина в течение квартала, что помогло увеличить ее чистую прибыль до рекордного уровня в первом квартале, сообщает CNBC.

Маск опубликовал свой твит о возможной продаже биткоинов спустя несколько дней после того, как он заявил, что компания собирается держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику.

Также он сообщил, что компания отказывается от приема оплаты за электромобили в биткоинах по экологическим причинам — на их производство тратится слишком много энергии, производимой с помощью угля, самого вредного для атмосферы вида ископаемого топлива.

Тем временем утром в понедельник, 17 мая, цена биткоина в моменте достигла $42 185 — впервые с 8 февраля 2021 года. От пиковых значений первая криптовалюта потеряла 35%.