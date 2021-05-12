В Москве банкротится крупнейшая сеть украинских ресторанов

Владелец крупнейшей сети украинских ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван подал заявление о своем банкротстве.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Заявление поступило в суд 13 мая, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма неисполненных обязательств должника пока не указана. При этом Белойван, имеющий статус индивидуального предпринимателя, 26 апреля разместил на Федресурсе сообщения о возникновении у него с 11 января признаков банкротства и о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Отметим, что ресторатор украинского происхождения Юрий Белойван основал в Москве сеть "Корчма Тарас Бульба" в 1999 году. В 2017 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В июле 2019 года суд признал Белойвана виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн руб. Он во время следствия признал себя виновным.

Суд назначил ему два года колонии общего режима, однако позже ресторатора освободили от отбывания наказания из-за болезни. Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся.

После этого ресторатора объявили в федеральный розыск.