Обновленные BMW X3 и iX3 раскрылись досрочно

Опубликованы снимки рестайлингового кроссовера BMW X3 третьего поколения и его электрического собрата iX3, хотя официальная премьера обновленного семейства состоится лишь в июне.

Фотографии новинок представило китайское министерство промышленности и информационных технологий, на них изображены кроссоверы производства совместного предприятия BMW Brilliance. Дизайн глобальной версии X3 будет точно таким же.

Обе модели щеголяют новой головной оптикой, изменились также бамперы, оформление воздухозаборников, выхлопные патрубки, а фирменные "ноздри" стали еще крупнее. Отметим, что на представленных фотографиях показаны кроссоверы с опциональным пакетом M Sport. Изображений интерьера пока не опубликованы, но радикальных изменений в салоне и не ожидается.

В Китае текущая версия BMW X3 оснащается двулитровой "турбочетверкой" в трех вариантах мощности — 184, 224 и 252 лошадиные силы. В обновленном кроссовере их останется лишь два — 204 или 280 л.с. Что касается электрического iX3 то ожидается, что он сохранит прежнюю силовую установку: электромотор мощностью на задней оси, развивающий прежде: 210 кВт (286 л.с.) и 400 Нм крутящего момента. Запас хода на одном заряде батареи составит 460 км по испытательному циклу WLTP.

Премьера обновленного семейства BMW X3 серии G01 состоится в июне. А в конце года дебютирует и рестайлинговый BMW X3 M. За исключением моторной линейки, глобальные версии обеих моделей от китайской практически не будут отличаться.





