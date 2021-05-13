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События Сегодня, 18:2083
Как украинцы смогут отдохнуть в Греции этим летом

Украинские турагентства уже готовят предложения по летнему отдыху в Греции. Греция с 14 мая открыла границы для иностранных туристов, в том числе, из Украины. Причем сначала было непонятно, распространяются ли послабления для украинцев, так как еще недавно нашей страны в списке государств, граждане которых могут въезжать в Грецию, не было. Однако затем Украина все же в списке появилась.

"Пока что прямых рейсов нет, они начнут выполняться с 1 июня на бортах Ryanair, а затем Wizzair и МАУ. Цены - от 463 евро за человека в отеле 3 звезды до 524 евро в гостиницах уровня 4 звезды. Но в целом по рынку ценники стартуют с 199 евро на неделю, это немного дешевле, чем до пандемии. Могут быть еще скидки - все будет зависеть от того, как будет продаваться это направление", - рассказал нам глава сети "Феерия мандрив" Игорь Захаренко.

Впрочем, Греция открывается с рядом условий для туристов (нужен ПЦР-тест, справка о наличии антител или сертификат вакцинации, придется заполнить анкету и прочее). Кроме того, еще не полностью запустилась инфраструктура. Скажем, рестораны первое время будут работать только до 22.45 и на открытых террасах. Тем не менее Греция, которая за прошлый год недополучила порядка 14 млрд евро от туризма, прилагает максимум усилий, чтобы спасти сезон-2021.

"Страна" разбиралась, как украинцы этим летом смогут отдохнуть в Греции.

Греческие условия

Стоит отметить, что и прошлым летом Греция заявляла об открытии границ для украинцев, а наши турфирмы даже возобновили продажи путевок. Но тогда дата "Ч" так и не наступила, одной из причин стали возражения ЕС относительно планов Греции на отпускной сезон.

В этом году Греция еще в марте-апреле сообщила о намерении открыть границы для граждан ряда стран, в том числе Украины. 14 мая решение приняли, но нас в "зеленом списке" изначально не было. Как писала "Страна", одной из причин, по которым грецкое правительство взяло паузу по Украине стала не лучшая коронавирусная статистика в нашей стране, а также медленные темпы вакцинации. 

Но буквально в этот же день, 14 мая, все переиграли, и украинцам таки разрешили въезд в Грецию. Отметим, что границы открыли также для граждан России и Беларуси.

Украинцы смогут въезжать в Грецию с условиями.

Во-первых, нужно предъявить один из следующих документов на английском языке на каждого из путешественников старше 5 лет:

- либо отрицательный ПЦР-тест на ковид, выполненный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию сертифицированной лабораторией.

- либо сертификат о перенесенной болезни или о наличии антител. Справки должны быть переведены на английский язык и будут действовать от 2 до 9 месяцев с момента выдачи

- либо сертификат о полном цикле вакцинирования (две дозы), выданный не ранее чем за 14 дней до даты въезда. 

Во-вторых, туристы должны будут заполнить специальную форму пассажира PLF (анкета есть на сайте travel.gov.gr). Эту форму нужно заполнить за 24 часа до въезда в страну.

В-третьих, при прибытии в пункты пропуска чрез госграницу Греции (в аэропортах) возможно выборочное дополнительное тестирование на ковид. И, если тест окажется положительным, инфицированных лиц поместят на 14-дневный карантин в определенные правительством места (Греция уже подготовила так называемые ковидные отели).

Министерство туризма Греции дает также следующие пояснения по особенностям отдыха в этой стране.

Свободное перемещение по Греции, между отдельными городами и по островам, разрешено, но пока с ограничениями - с 5.00 до 23.00 ежедневно.

Все культурные пространства в закрытых помещениях (музеи, пещеры, археологические памятники и прочее) не работают. Достопримечательности на открытом воздухе можно посещать, но при этом придерживаться карантинных ограничений - расстояние не менее 1,5 метра, группы будут запускать по три человека, из расчета один посетитель на 10 квадратных метров. В храмах нужно носить двойную маску или маску №95 (респиратор).

Рестораны будут работать только на открытых террасах, причем почему-то без музыки. Все посетители должны сидеть (ограничение на передвижения по залу и танцы). 

В ресторанах до посадки за стол нужно находиться в масках и соблюдать дистанцирование. За одним столиком может сидеть до 6 человек. Ресторанам разрешено работать с 5 часов утра до 23.00

Но отельных баров и ресторанов большинство этих ограничений не касается.

Что касается парков развлечений и пляжей, то тут ограничения следующие - 80 человек на тысячу квадратных метров территории и не более двух человек под одним зонтиком на пляже (исключение - семьи).

Портовым лайнерам разрешено выходить только из портов Пирей, Ираклион, Родос, Корфу, Волос и Катаколо.

Кинотеатры пока остаются закрытыми. Зоопарки будут работать, но пропускать станут небольшие группы (не более трех человек). По магазинам есть ограничения. Чтобы купить непродовольственные товары, нужно их предварительно заказать и вам назначат время получения заказа, при этом в очереди за заказом не может быть более 9 человек, а максимальное время ожидания не должно превышать 10 минут.

Чтобы что-то купить, нужно пройти целую процедуру: магазины можно посещать не чаще одного раза в сутки, отправив предварительно пустое  смс по номеру 13032, а получив ответ, нужно успеть добраться до торговой точки за 3 часа. Нужно иметь при себе удостоверение личности, мобильный (чтобы продемонстрировать разрешение на посещение магазина) и приглашение из магазина (или квитанцию о предварительно оплаченной покупке).

При этом по всей стране без перечисленных выше ограничений будут работать магазины в аэропортах.

Продовольственные магазины в Греции работают в обычном режиме, но нужно соблюдать масочный режим и дистанцию.

Общественный транспорт будет работать с загрузкой в 65%, экскурсионные автобусы - до 85%. В такси и прокатных авто разрешена перевозка двух человек (не считая водителя) или трех человек, если авто оборудовано защитным экраном или речь идет о моделях повышенной вместительности (пикапы, фургоны).

Но Греция объявила, что постепенно будет ослаблять карантинные ограничения, скажем, с 21 мая начнут работать летние кинотеатры, с 28 мая - открытые культурные пространства и т.д.

Как можно улететь в Грецию

Стоит отметить, что на данный момент из Украины можно найти билеты на прямой рейс только в Афины,  и то не в мае. Ближайшие даты, на которые открыто бронирование рейса МАУ по этому направлению, - 15 июня (пока рейс не выполняется, сообщили нам в пресс-службе), но билеты есть только на 18 июня  (цена - от 3247 гривен на человека туда и 2694 гривны обратно). 24 и 25 июня можно вылететь за 2280 гривен, 1 июля - за 2 тысячи и т.д.

Также можно добраться с пересадкой, как в сами Афины (скажем, туда летают Wizzair с пересадкой в Амстердаме за порядка 10 тысяч гривен в оба конца, Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, билет обойдется примерно 10,5 тысячи в оба конца и др.), так и в курортные зоны. В Ираклион (Крит) летают Ryanair (с пересадкой в Варшаве и Катовице, билет на 24 мая  с возвращением 31 мая обойдется в 7471 гривну в оба конца), Sky Express (пересадка в Афинах, стоимость билета -7,4 тысячи) , Wizzair (пересадка в Ларнаке, билет стоит 8,4 тысячи), Turkish Airlines (пересадка в Стамбуле, билет - 8471 гривна), Austrian Airlines (с пересадкой в Мюнхене, билет - 14696 гривен на человека в оба конца).

Но понятно, что такие варианты для массового туризма не очень подходят.

Как рассказали нам в турагентствах, сейчас идут активные переговоры по чартерам.

"Пока что прямых рейсов нет, они начнут выполняться с 1 июня на бортах Ryanair, а затем Wizzair и МАУ. Мы начинаем пляжный отдых с Лутраки, будем летать с 18 июня каждую пятницу на бортах МАУ", - рассказал нам Игорь Захаренко.

Впрочем, сами авиакомпании о чартерх пока не говорят, ссылаясь на то, что это вопрос еще в процессе обсуждения. 

От 7 тысяч гривен на двоих

Что касается вариантов для туристов, которые планируют путешествовать сами, без турфирм, то на площадках бронирования полно предложений от греческих отелей и апартаментов.

Цены самые разные - можно найти номер и за 7 тысяч гривен на неделю на двоих. Но большинство отелей все же подороже.

К примеру, на Booking на курорте Агиос-Иоаннис на даты с 1 по 8 июня двухместный номер в гостинице Black Cactus (4 звезды) стоит 36 тысяч гривен уже со скидкой (старая цена - порядка 41 тысячи). Пятизвездочный отель Saint John Hotel Villas & Spa на  этом же курорте обойдется в 57,8 тысячи на двоих, а роскошный  Anax Resort and Spa - в 126,4 тысячи гривен на неделю на двоих.

На Родосе больше доступных предложений. К примеру, номер в апартаментах Casastavris можно забронировать за  8,8 тысячи гривен на неделю (сейчас скидка, ранее он стоил 12,6 тысячи). Предлагается номер с мини-кухней, холодильником, телевизором. Отели уровня 4 звезд на Родосе на начало июня стоят по 25-35 тысяч на неделю на двоих, пятизвездочные - по 40-60 тысяч. 

На курорте Лардос номер в трехзвездном отеле Lardos Bay выставлен за 7,5 тысячи гривен за неделю на двоих. 

На Крите на курорте Ханья отель Artemi's Rooms Ханья сейчас доступен к бронированию за 11,7 тысячи (на него действует скидка, старая цена - 19 тысяч). Отметим, что на начало июля этот же отель предлагается уже дороже - за 19,6 тысячи гривен.

Номер в отеле Royal Sun можно забронировать с 1 по 8 июня за порядка 20 тысяч гривен на двоих (в июле будет 23,3 тысячи). В гостинице Kristina Beach Resort июньский ценник - 23,4 тысячи, а июльский - уже 66,8 тысячи.

На Халкидиках в отеле 4 звезды Lagomandra Hotel &Spa двухместный номер обойдется в 18,2 тысячи, Sea Level - 27,8 тысячи.

Перечисленные цены - без расходов на авиа. Если добираться на перекладных, нужно добавить еще как минимум 15 тысяч на билеты (на двоих). Таким образом, бюджетный тур на неделю обойдется примерно в 22-25 тысяч гривен. 

Ценник турфирм - от 199 евро на человека

Отечественные турфирмы уже предлагают пакетные туры в Грецию. Скажем, Join Up c 5 июня предлагает отдых в Grecotel Marine Palace по системе "все включено" за 34,9 тысяч гривен с человека.

С вылетом 19 июня тур на неделю в отеле Silver Bay будет стоить 15,7 тысячи гривен на человека.

"Тез тур" предлагает пакет с 27 июня по 4 июля в ANGELA SUITES + LOBBY HOTEL на Родосе за 30,8 тысячи на двоих с завтраками.

"Ориентир следующий: от 463 евро за человека в отеле 3 звезды до 524 евро в гостиницах уровня 4 звезды. Варианты с размещением в отелях более низкой категории можно будет найти от 199 евро с человека уже с перелетом", — рассказал нам Игорь Захаренко.

По его словам, открывшаяся после карантинных ограничений Греция стоит дешевле, чем до пандемии. Разница в ценниках на одни и те же отели до 10% и больше. 

Но распродажи Греции с огромными скидками не будет, так как ожидается достаточно массовый туристический сезон, ведь поедут отдыхать европейцы, а также россияне. К слову, в России туры в Грецию сейчас предлагаются от 60-65 тысяч рублей (22,3-24,2 тысячи гривен,  или порядка 700 евро на человека).

Впрочем, Игорь Захаренко не исключает, что в предложении наших турфирм ценники могут еще подвинуться - в зависимости от того, как пойдут продажи путевок.

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Теги: news, новости, Украина, Греция, 7dniv, 7dnivinfo  
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