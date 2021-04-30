Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом

В больнице польского города Перемышль умерла еще одна пострадавшая в аварии с украинским автобусом, которая произошла в начале марта недалеко от польского города Кошице. Таким образом жертв трагедии спустя два месяца стало шесть.

Об этом в Facebook сообщили волонтеры, которые которые на протяжении всего времени помогали семье погибшей.

В госпитали умерла 27-летняя Анастасия Кочеткова. По словам волонтеров, наблюдалась положительная динамика, состояние было стабильным, и девушку направили на реабилитацию. Однако спустя время ее состояние ухудшилось и в ночь с 16 на 17 девушки не стало.

Напомним, авария произошла 6 марта. В салоне автобуса находились 57 пассажиров и два водителя, когда он врезался в отбойник, вылетел в кювет и перевернулся. Автобус направился к границе Польши с Украиной. Пять человек погибли на месте. Шестого украинца, считавшегося погибшим, удалось реанимировать в больнице.