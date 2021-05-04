Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов

Всплывают новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса с его женой Мелиндой после 27 лет брака.

По одной из версий, о которой пишут американские СМИ, пара, которой предстоит делить 150-миллиардный благотворительный фонд, расстается из-за якобы неверности Гейтса и его многочисленных попыток завести интрижки на стороне, в том числе с сотрудницами его корпорации и фонда. С Мелиндой он познакомился тоже на работе – в 1987 она устроилась в Microsoft.

Более того, именно из-за этого развода, как пишут газеты, в прошлом году Гейтс был вынужден уйти из совета директоров основанной им корпорации Microsoft.

"Страна" узнавала, какие еще есть версии громкого расставания Гейтсов и каковы последствия обвинений его в изменах.

Завел роман с коллегой через 6 лет после свадьбы

Как пишет Wall Street Journal, Гейтс неоднократно приглашал своих коллег на свидание, а с одной из них еще 20 лет назад у него были интимные отношения (через шесть лет после свадьбы с Мелиндой).

Женщина, чье имя WSJ не приводит, в своем письме заявила, что у нее и Гейтса на протяжении многих лет были отношения сексуального характера. Совет директоров получил письмо в 2019 г. Известно лишь, что эта девушка работала в Microsoft инженером. Сведений о том, ушла она из компании или продолжает трудиться в ней, также пока нет.

Сразу после получения письма совет директоров Microsoft инициировал расследование и задумался над изгнанием Гейтса. На фоне движения #MeeToo о сексуальных домогательствах совет решил, что Гейтсу пора уйти. Окончательное решение об этом так и не было принято – Гейтс решил взять все в свои руки и подал в отставку еще до завершения расследования. Корпорацию тогда возглавил его друг Стив Балмер.

Об уходе Гейтса Microsoft заявила в середине марта 2020 года. Истинные причины его отставки на тот момент не были раскрыты. Компания заявила, что Гейтс собирается посвятить свое время благотворительным мероприятиям, касающимся изменения климата, глобального здравоохранения, а также образования.

Уход Гейтса прокомментировала его пресс-секретарь.

Она подтвердила, что интрижка действительно была, но закончилась "почти 20 лет назад" и завершилась "полюбовно".

"Роман случился почти 20 лет назад, он закончился мирным путем", - сказала пресс-секретарь в комментарии WSJ. Также она утверждает, что решение Гейтса о выходе из состава совета директоров Microsoft якобы никак не связано с интимными отношениями с одной из подчиненных.

"Неуклюжий" ухажер

Судя по всему, водились за Гейтсом и другие грешки.

New York Times пишет о том, что основатель Microsoft неоднократно приглашал сотрудниц своей компании, пока состоял в браке с Мелиндой.

Один из таких случаев произошел в 2006 году. Тогда Гейтс, после очередного совещания в Microsoft, связался с коллегой по электронной почте. В письме он предложил ей поужинать.

Издание приводит и другой эпизод, случившийся "год или два спустя" после этого. Гейтс, находившийся в поездке по делам, связанным с благотворительностью, собирался поужинать с другой своей коллегой, сопровождавшей его тогда. Он пригласил ее, но та ушла от ответа.

Всего шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда Гейтса и фирмы, управляющей состоянием миллиардера, заявили, что эти и другие инциденты временами создавали "неудобную рабочую среду".

Гейтс был известен "неуклюжими" ухаживаниями как в офисе, так и за его пределами. Его поведение часто становилось предметом сплетен о его личной жизни среди сотрудников.

Некоторые из сотрудников заявили, что, хотя они не одобряют поведение Гейтса, они не считают его "хищническим". По их словам, он не заставлял женщин подчиняться ему ради их карьеры, не ставил ультиматумов и давал им возможность отказаться от его предложений.

New York Post также пишет о пристрастии миллиардера к распутной жизни с порно-шоу, стриптиз-клубами, проститутками и оргиями в бассейне. Якобы эти увлечения были частью жизни Гейтса в 80-х – начале 90-х, еще до брака с Мелиндой, пишет NYР со ссылкой на его биографа Джеймса Уоллеса, который называет основателя Microsoft "бабником".

В его книге также говорится о бывшей девушке Гейтса – Энн Винблад, с которой он якобы иногда проводил выходные даже после женитьбы на Мелинде.

На развод подала именно Мелинда, которая начала консультироваться с адвокатами еще в 2019 году (как раз когда пришло письмо от бывшей любовницы Гейтса).

По еще одной версии, о которой пишет Wall Street Journal, поводом для развода Мелинды и Билла могли послужить контакты основателя Microsoft с Джеффри Эпштейном, известным американским миллиардером, который был обвинен в торговле молодыми девушками, в том числе несовершеннолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство.

Он совершил самоубийство в августе 2019 года WSJ пишет, что контакты Билла с Эпштейном были "одним из источников беспокойства Мелинды". Она даже еще в 2013 году попросила мужа прекратить общение с ним, но тот не послушал ее.

Как пишет издание, Гейтс гостил у Эпштейна, чтобы "сбежать" и "передохнуть" от "токсичного" брака. Представитель Гейтса назвал такие трактовки ложными.

"Она была категорически против того, что она считала теневыми сделками, а также против некоторых других проблем, которые он хотел решить в деловой сфере", - сказал источник изданию.

Хотят уйти от налогов?

Однако единой версии, почему пара решила развестись, нет. В их окружении говорят о комплексе причин.

"Там, похоже, наложились несколько моментов. Говорят, что Мелинда давно знала о любовных похождениях Гейтса, и, как говорят близкие к семье источники, не это стало главной причиной их развода. У них с годами разошлись взгляды на мир и на жизнь в целом. Кроме того, Гейтс всегда был занят, а Мелинда хотелось больше времени проводить вместе. По одной и версий, причиной развода могли стать планы Гейтса лишить наследства их троих детей, он не раз высказывался, что дети должны сами создать свой путь без папиных денег, а тем более они не должны бездельничать. Он считал, что это им пойдет только на пользу. Гейтс хотел завещать свои миллиарды на благотворительность, а Мелинда с этим была не согласна и с помощью развода захотела обезопасить средства, чтобы оставить их детям. Ну и еще одна версия - развод может быть фиктивным. Дело в том, что президент Байден намерен поднять налоги для американцев, при этом платить больше придется супругам с высокими доходами. Поэтому Гейтсы решили формально развестись, чтобы не платить больше налогов", - сказала "Стране" журналист Рейчел Сантис из журнала People, которая освещает развод Гейтсов.

В целом всплывшие любовные скандалы могут негативно сказаться на перспективах Гейтса в разделе имущества и, главное, фонда.

"Гейтсы живут в Вашингтоне, и, согласно законам штата, все нажитое в браке имущество в равной степени принадлежат обоим партнерам. Но это не значит, что состояние Гейтсов будет разделено поровну. Как говорят адвокаты по семейным делам, судья может присудить большую или меньшую долю тому или иному супругу. А измены Гейтса могут сыграть решающую роль - и он получит меньше, Мелинде как пострадавшей стороне могут присудить большую часть. Что будет с фондом, все еще неясно. Формально Билл и Мелинда останутся сопредседателями и попечителями фонда, а их роли в организации не изменятся. Впрочем, даже в случае мирного расставания бывшим супругам может быть нелегко управлять одной организацией, посещать одни мероприятия и встречи. Не исключено создание двух новых фондов", - сказал "Стране" журналист Bloomberg Софи Александер.