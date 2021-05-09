В проекте закона по СБУ прописали резкое сокращение численности сотрудников

В интернете опубликован проект закона о внесении изменений в закон Украины 1992 года "О Службе безопасности Украины".

Его авторы предлагают значительно сократить штат ведомства, возглавляемого Иваном Бакановым.

Документ 17 мая опубликовала в своем Фейсбуке народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

В тексте законопроекта, в разделе "Структура Службы безопасности" указано, что "общая численность СБУ составляет 17 тысяч штатных должностей".

"В особый период, в условиях чрезвычайного положения общая численность Службы безопасности Украины может быть увеличена соответствующим законом до числа, которое соответствует потребностям безопасной среды. На период действия военного положения или состояния войны общую численность Службы безопасности Украины определяет Мобилизационный план Украины", - также сказано в документе.

Для сравнения, сейчас в штате СБУ числятся 27 тысяч человек в обычный период и 31 тысяча - в особый период.