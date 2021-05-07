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События Вчера, 21:4863
Минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен прописан в проекте закона по СБУ

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала законопроект об СБУ ко второму чтению.

Там прописано сокращение численности СБУ до 17 тысяч сотрудников до конца 2024 года. При этом минимальный оклад составит 45 400 гривен.

Скандальная норма о внесудебной блокировке сайтов сохранилась в несколько видоизменённой форме.

Формулировка такая: "блокировка или ограничение доступа к сайтам осуществляется в судебном порядке.

В безотлагательных случаях такое разрешение может предоставить уполномоченный замглавы апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится центральное управление или региональный орган СБУ, в состав которого входит оперативное подразделение, руководитель которого подал ходатайство. Блокировка таким способом может быть осуществлена на срок в 7 суток.

В течение этого времени должностные лица должны подготовить документы и обратиться в суд".

То есть суть осталась неизменной и репрессивной - сайты можно будет блокировать без судебного решения. Одной лишь подписью замглавы апелляционного суда. На 7 дней. Но потом могут обратиться за ещё одним разрешением на блокировку. Ещё на 7 дней. И так пока сайт либо не станет послушным, либо пока сам не закроется после постоянных блокировок.

По сути - репрессивная и крайне опасная норма.

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Теги: news, новости, Украина, Реформа, СБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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