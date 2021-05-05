 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 2021

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 18 мая 2021 - 2 160 095 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 095 новых случаев в сутки.

Умерло 48 469 человек.

Выздоровело - 1 882 344.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
17232 человека привито против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине.
948 332 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 425 случаев / 1963 прививки;
Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;
Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;
Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;
Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;
Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;
Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;
Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;
Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;
Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;
Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;
Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;
Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;
Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;
Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;
Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;
Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;
Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;
Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;
Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;
Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;
Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;
Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;
Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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