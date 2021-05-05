Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 18 мая 2021 - 2 160 095 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4 095 новых случаев в сутки.

Умерло 48 469 человек.

Выздоровело - 1 882 344.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

17232 человека привито против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине.

948 332 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;

Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;

Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;

Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;

Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;

Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.