В Ивано-Франковске нашли два трупа в шахте лифта недостроенного дома

В Ивано-Франковске полицейские начали расследование обстоятельств смерти двух мужчин, тела которых нашли в шахте лифта в одном из строящихся домов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

"17 мая около 4 часов 30 минут в полицию поступило сообщение от местного жителя. Мужчина указал, что по улице Надречная в лифтовой шахте обнаружил тело человека. По указанному адресу сразу выехали руководство полиции области, работники ГСЧС, оперативники Управления уголовного розыска, следственно-оперативные группы, патрульные. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили два тела мужского пола", - сообщили полицейские.

Работники правоохранительных органов установили, что пострадавшие - 1975 и 1986 года рождения, жители Ивано-Франковска. Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления причин смерти.

По информации полиции, тела мужчин были обнаружены в лифтовой шахте объекта незавершенного строительства. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, тщательный осмотр места совершенного преступления, отрабатывают прилегающую территорию с целью установления возможных свидетелей, очевидцев происшествия и просматривают видео с камер наблюдения.