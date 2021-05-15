Снижение заболеваемости и смертей от COVID-19 вторую неделю подряд зарегистрировали в ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адахном Гебрейесус констатировал, что число новых случаев заболевания COVID-19, а также летальных исходов вследствие болезни снижается в мире уже вторую неделю подряд.

Об этом чиновник сообщил 17 мая на брифинге, трансляция которого велась в Ютубе.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - сказал Гебрейесус.

Но затем гендиректор ВОЗ добавил, что, несмотря улучшение статистики и на снижение случаев заболеваний, об окончании пандемии речи не идет. По его словам, во многих странах ситуация с COVID-19 вызывает обеспокоенность.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции являются Индия, Бразилия, США, Аргентина, Колумбия и Иран.