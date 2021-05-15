 

Снижение заболеваемости и смертей от COVID-19 вторую неделю подряд зарегистрировали в ВОЗ (Видео)

События Сегодня, 10:2192
Снижение заболеваемости и смертей от COVID-19 вторую неделю подряд зарегистрировали в ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адахном Гебрейесус констатировал, что число новых случаев заболевания COVID-19, а также летальных исходов вследствие болезни снижается в мире уже вторую неделю подряд.

Об этом чиновник сообщил 17 мая на брифинге, трансляция которого велась в Ютубе.

"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - сказал Гебрейесус.

Но затем гендиректор ВОЗ добавил, что, несмотря улучшение статистики и на снижение случаев заболеваний, об окончании пандемии речи не идет. По его словам, во многих странах ситуация с COVID-19 вызывает обеспокоенность.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции являются Индия, Бразилия, США, Аргентина, Колумбия и Иран.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
Вчера, 18:35
В ВОЗ заявляют что второй год пандемии коронавируса станет смертоноснее первого
В ВОЗ заявляют что второй год пандемии коронавируса станет смертоноснее первого
15-мая-2021, 09:58
Индия закрывается на полный локдаун после нового рекорда
Индия закрывается на полный локдаун после нового рекорда
8-мая-2021, 19:04
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
23-апр-2021, 13:36
В ВОЗ боятся, что при накоплении мутаций коронавируса существующие вакцины перестанут работать
В ВОЗ боятся, что при накоплении мутаций коронавируса существующие вакцины перестанут работать
9-апр-2021, 21:30

Последние новости

10:29
Политика
В 16:00 на заседании Рады рассмотрят отставку трех министров
10:28
События
Спасатели предупреждают о граде и шквалах в Украине
10:27
Экономика
Доллар и евро продолжают "худеть"
10:25
События
110 тысяч гривен заработала в апреле генпрокурор Венедиктова
10:24
События
Санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки продлил на год ЕС
10:21
События
Снижение заболеваемости и смертей от COVID-19 вторую неделю подряд зарегистрировали в ВОЗ
10:16
События
В Ивано-Франковске нашли два трупа в шахте лифта недостроенного дома
10:14
События
Продажу Израилю высокоточного оружия на три четверти миллиарда долларов одобрил Вашингтон
10:12
События
В Институт Сербского для психиатрической экспертизы доставят казанского убийцу
10:09
События
В Харькове предупредили, что бесплатные пакеты для собачьих фекалий не подходят для продуктов
10:07
События
Эксперимент по изучению влияния радиации на жалящих насекомых начался в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
08:27
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 2021
Вчера, 2021-05-17
22:00
Политика
Притула опроверг, что намерен участвовать в выборах в Харькове
21:57
Политика
Степанов покинул заседание "Слуг народа" и заявил, что не знает, что решили по его отставке
21:48
События
Минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен прописан в проекте закона по СБУ
21:41
События
В проекте закона по СБУ прописали резкое сокращение численности сотрудников
19:09
События
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
19:05
Политика
Кличко считает, что Зеленский хочет поступить с ним, как Янукович с Черновецким
19:04
Политика
Представление Шмыгаля об отставке Степанова не поддержал Комитет Рады
19:00
Политика
Свое последнее консульство в России закрыло США

Новости ТОП-7

Что говорит криминалитет о санкциях против воров в законе14888
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 мая 20214666
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 мая 20214146
Что писал Михаил Булгаков о Киеве, украинизации и внешнем управлении3765
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 20211962
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты657
В космос еще 52 спутника Starlink отправит ракета-ветеран SpaceX569

Досуг

Как организовать романтический ужин дома на двоих?
Как организовать романтический ужин дома на двоих?
Чтобы впечатлить свою вторую половинку, многие девушки (и мужчины) задумывают приготовить ужин, который они подадут в романтической обстановке. Однако это мероприятие требует определенной подготовки и некоторых знаний, чтобы оно прошло как нельзя лучше.
Сегодня, 12:5339
Как выбрать услугу для размещения собственного сайта
Как выбрать услугу для размещения собственного сайта
Любой разработчик сайта или владелец бизнеса сталкивается с вопросом размещения своего интернет-ресурса. В приоритете требований стоит стабильная работа, скорость передачи данных и удобство взаимодействия с провайдером.
Сегодня, 12:4442
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Однокомнатные квартиры в жилом комплексе О2 RESIDENCE идеальны для тех, кто ищет недвижимость для себя и стремится жить в окружении природы. Это также подходящий вариант для молодоженов и супругов на пенсии.
Вчера, 21:28120
Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе
Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе
Вы уже готовы к летнему сезону? Самое время выбирать солнцезащитные очки, пляжную одежду, головные уборы и, конечно же, купальники!
Вчера, 21:16118
Как определить размер одежды новорожденных детей
Как определить размер одежды новорожденных детей
Вопрос подбора одежды возникает еще до рождения ребенка. Будущие родители заранее готовятся к роддому и список необходимых вещей включает в себя одежду для малыша.
Вчера, 18:49104
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Комбинезоны – лучшая альтернатива платьям, которые позволяют женщинам чувствоваться более уверенно и  не вынужденно. В конце концов, такая одежда просто-напросто удобна и практична, именно поэтому является востребованной и особо популярной.
Вчера, 18:44119

События

Спасатели предупреждают о граде и шквалах в Украине
Спасатели предупреждают о граде и шквалах в Украине
Во вторник, 18 мая, всю Украину накроет дождями, местами пройдут осадки с грозами и градом, ожидается порывистый ветер.
Сегодня, 10:2897
110 тысяч гривен заработала в апреле генпрокурор Венедиктова
110 тысяч гривен заработала в апреле генпрокурор Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в апреле получила 110 000 гривен зарплаты. 
Сегодня, 10:2584
Санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки продлил на год ЕС
Санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки продлил на год ЕС
Евросоюз принял официальное решение о продлении на год (до 18 мая 2022 года) киберсанкций против организаторов хакерских атак на свои структуры и государственные органы отдельных стран, входящих в ЕС.
Сегодня, 10:2473
Снижение заболеваемости и смертей от COVID-19 вторую неделю подряд зарегистрировали в ВОЗ
Снижение заболеваемости и смертей от COVID-19 вторую неделю подряд зарегистрировали в ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адахном Гебрейесус констатировал, что число новых случаев заболевания COVID-19, а также летальных исходов вследствие болезни снижается в мире уже вторую неделю подряд.
Сегодня, 10:2193
В Ивано-Франковске нашли два трупа в шахте лифта недостроенного дома
В Ивано-Франковске нашли два трупа в шахте лифта недостроенного дома
В Ивано-Франковске полицейские начали расследование обстоятельств смерти двух мужчин, тела которых нашли в шахте лифта в одном из строящихся домов.
Сегодня, 10:1680
Продажу Израилю высокоточного оружия на три четверти миллиарда долларов одобрил Вашингтон
Продажу Израилю высокоточного оружия на три четверти миллиарда долларов одобрил Вашингтон
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов.
Сегодня, 10:1479
7 Днів