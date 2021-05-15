Миссия Solar Orbiter зафиксировала уникальное извержение солнца

Извержения, называемые выбросами корональной массы, выпускают солнечные частицы, которые могут нарушить работу техники на орбите Земли.

Данные извержения обнаружили несколько приборов на космическом аппарате во время близкого облета Солнца по перигелию. В результате этого пролета аппарат оказался на расстоянии 74 млн км от Солнца — это половина расстояния между звездой и Землей. Это впервые космический аппарат стал свидетелем таких извержений, сообщает CNN.

Миссия, стартовавшая в феврале 2020 года, является результатом сотрудничества NASA и Европейского космического агентства (ESA). Основная цель Solar Orbiter – это изучение северного и южного полюсов Солнца, и выполнение этой задачи начнется в ноябре. Но аппарат уже пролетел мимо Солнца и сделал изображения с самого близкого расстояния.

В настоящее время космический аппарат находится в "свободном полете", что позволяет проводить настройку некоторых из 10 приборов на борту. Но четыре прибора работают еще с момента запуска. В ноябре все 10 приборов будут работать вместе, чтобы наблюдать за нашим Солнцем.

Этот пролет был уникален тем, что космический аппарат фактически находился позади Солнца с точки зрения Земли, что привело к задержке в скорости передачи данных, поэтому некоторые из них все еще анализируются.

Команда миссии не ожидала, что Solar Orbiter запишет какие-либо данные, когда он прошел за Солнцем и вернулся на орбиту с другой стороны, поэтому получение данных об извержениях было счастливой случайностью.

Во время пролета три прибора космического аппарата зарегистрировали пару выбросов корональной массы. Эти приборы тепловизор крайне ультрафиолетового света (EUI), сканер изображения гелиосферы (SoloHI) и коронограф Metis.

Приборы на Solar Orbiter показывают внезапное извержение частиц от Солнца, происходящее в тандеме с заметно яркой вспышкой.

Понимание выбросов корональной массы является ключом к пониманию космической погоды, то есть активности Солнца, которая может влиять на Землю. Эти выбросы могут повлиять на космонавтов на космической станции на низкой околоземной орбите, а также на спутники, поддерживающие глобальную связь. Чем больше исследователи узнают об этих извержениях, тем лучше они смогут отслеживать и прогнозировать солнечную активность.

Solar Orbiter — первая миссия, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца. Визуальное представление о солнечных полюсах важно, потому что оно может дать больше информации о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю.

Приборы Solar Orbiter могут вести наблюдение за короной Солнца (которая является его атмосферой), полюсами и солнечным диском. А также они могут измерять магнитные поля Солнца и солнечный ветер или энергетический поток частиц, испускаемых Солнцем, которые проходят через нашу Солнечную систему.

Понимание магнитного поля Солнца и солнечного ветра является ключевым фактором, поскольку они вносят свой вклад в космическую погоду. Магнитное поле Солнца настолько велико, что простирается за пределы Плутона, обеспечивая путь солнечному ветру, который двигается через Солнечную систему.

Миссия Solar Orbiter будет работать в тандеме с космическим зондом NASA Parker, который в настоящее время совершает семилетний полет вокруг Солнца и только что завершил свое четвертое сближение со звездой. Он был запущен в августе 2018 года и в конечном итоге приблизится на расстояние почти 7 млн км от Солнца. Ближе еще никогда не подлетал ни один космический аппарат.