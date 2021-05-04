Предполагаемого экс-боевика в рядах ВСУ обнаружила СБУ

Во время вооруженного конфликта мужчина контролировал блокпост на Донбассе, а затем перебежал в украинскую армию, но так и не избавился от российской символики.

Военная контрразведка разоблачила бывшего боевика, который попал на службу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает официальный сайт Службы безопасности.

Бывший участник так называемой "ДНР" оказался в одном из подразделений ВСУ в Донецкой области, в зоне проведения операции Объединенных сил. Ему объявили подозрение в создании незаконного вооруженного формирования.

По данным СБУ, в 2014 году мужчина с оружием в руках дежурил на одном из блокпостов незаконной "ДНР" в городе Славянск. Он проверял документы граждан и осматривал транспортные средства по приказу оккупантов.

Вскоре подозреваемый ушел от боевиков и вступил в ряды ВСУ, предоставив ложную информацию в военкоммате. Правоохранители провели обыск по месту жителя мужчины и обнаружили незарегистрированный травматический пистолет, а также пророссийскую символику. Все следственные мероприятия СБУ провела в сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области и Славянской окружной прокуратурой.