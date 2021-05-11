Самый мощный за 20 лет циклон Тауктае бушует в Индии

Местные власти эвакуировали более 200 тысяч человек, непогода унесла жизни минимум 12 человек.

В штате Гуджарат, что на западе Индии свирепствует циклон Тауктае, власти страны проводят эвакуацию населения. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент местные власти эвакуировали более 200 тысяч человек, закрыты аэропорты и морские порты на западе страны. Сообщается, что это самый мощный циклон за последние 20 лет. На данный момент известно, что в следствие непогоды погибло 12 человек.

"Этот циклон стал ужасным двойным ударом для миллионов людей в Индии, семьи которых пострадали от рекордных случаев заражения и смерти от Covid. Многие семьи едва удерживаются на плаву", — сказал член Международной федерации общества Красного Креста в Индии Удая Регми.

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма, образовавшегося в Аравийском море, с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного". Циклон принес порывы со скоростью до 210 км/ч, что поставило его на один уровень с ураганом категории 3 и на один уровень ниже категории суперциклонов.