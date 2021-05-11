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События Сегодня, 16:1389
В больнице умер спрыгнувший с моста в Киеве 15-летний подросток

В больнице Киева скончался 15-летний Денис Родиков, который вчера утром приехал в столицу из села под Фастовом и спрыгнул с одного из столичных мостов на бетонный тротуар.

Смерть подростка наступила во вторник, 18 мая около 6:00.

Об этом сообщает полиция Киевской области. 

Также правоохранители опубликовали часть оставленного парнем в соцсети последнего обращения к родным и знакомым.

"Не из-за школы я так решил поступить, не из-за того, что меня кто-то булит - такого нет", - говорит парень в опубликованном фрагменте видео. 

Правоохранители напомнили, что в понедельник с утра были организованы масштабные поиски ушедшего из дома в неизвестном направлении подростка, также отрабатывались уличные камеры наблюдения. 

"Установлено, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.
Полиция постоянно мониторила сообщение по спецлинии "102" и установила, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром юноша скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевской области призывает родителей, родственников, друзей быть внимательными к психологическому состоянию подростков и их активности в соцсетях

"Не будьте равнодушными к проблемам детей! Интересуйтесь их досугом, будьте терпеливы, старайтесь понять и поддержать в трудную минуту, разделяйте увлечения. Также обращаемся к подросткам. Если ваши сверстники демонстрируют, даже в шутку, подозрительное поведение, сообщайте об этом взрослым.

Призываем подростков: общайтесь со своим близким окружением. Виртуальное пространство не помогает в решении проблем. Делитесь проблемами с близкими. Обращайтесь напрямую в полицию Киевщины и помните, здесь вам всегда помогут", - говорится в сообщении.

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