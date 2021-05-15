В отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия отправила Рада

Во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании Рада провела голосование, в ходе которого рассматривался вопрос об отставке министра инфраструктуры и транспорта Владислава Криклия. Накануне он написал заявление по собственному желанию.

За отставку Владислава Криклия проголосовали 284 депутата, решение принято.

Перед голосованием заслушали выводы Комитета транспорта и инфраструктуры. Комитет рекомендовал депутатам уволить Криклия.

Затем выступил и сам Владислав Криклий. Он заявил, что за 20 месяцев работы министром инфраструктуры, ему пришлось идти на беспрецендентные шаги - уменьшать мобильность транспорта из-за Covid, с другой стороны - заниматься эвакуацией граждан. Но "как и с айсбергом - верхушку видно только над водой", - размышлял Криклий.

Министр инфраструктуры выступал отведенные ему 10 минут, отмечая успехи его подопечных в вопросах евроинтеграции, инвестиций и демонополизации госпредприятий. Он похвастался успехами в организации концессии морских портов, указав, что их теперь можно масштабировать.

Он коснулся закона про внутренний водный транспорт, назвав его историческим.

Криклий занял пост министра в конце сентября 2019 года. Перед голосованием в "Слуге народа" обтекаемо озвучили суть претензий к Криклию.

"Только ленивый за эти полгода не прошелся по тем или иным недостаткам в работе министерства, которые понятны и пассажирам, начиная с тех, кто ездит поездами и заканчивая посторонними наблюдателями, международными партнерами", - заявил глава партии "СН" Александр Корниенко.

Карьеру Владислав Криклий начинал в "Интербанке", председателем правления которого был его отец Артур Криклий. В 2014 году, в возрасте 28 лет, Владислав Криклий стал советником министра внутренних дел. Участвовал в процедурах упраздненного департамента ГАИ. С 2015 года исполнял обязанности начальника сервисного центра МВД (занимается регистрацией автомобилей и другими задачами, связанными с дорожным движением). Затем прошел в Раду по списку партии "Слуга народа", в котором занял место №12.

На место Криклия хотят назначить действующего главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

В "Слуге народа" голосование за кандидатуру Кубракова хотят провести на нынешний четверг, 30 мая. Тогда же на Банковой планируют назначить нового министра экономики - нынешнего главу налоговой Алексея Любченко, а также главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.