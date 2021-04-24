Прыгнувший с моста в Киеве подросток покончил с собой из-за смерти от ковида родителей-переселенцев с Донбасса

Выяснились причины самоубийства 15-летнего Дениса Родикова, который скончался в столичной больнице после того, как в понедельник, 17 мая, прыгнул с одного из мостов Киева.

Как оказалось, он не смог справиться с потерей своих родителей, которые скончались от последствий Covid-19 в марте 2021-года.

Диана и Владимир Родиковы были родителями 13 детей (5 родных и 8 приемных). Семья переехала в Киевскую область из Макеевки в 2014 году. Детский дом семейного типа они устроили в селе Липовый Скиток Васильковского района.

В марте многодетные родители попали в Васильковскую центральную районную больницу с диагнозом Covid-19. Течение болезни было тяжелым. 20 марта из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер Владимир, а через неделю скончалась и его жена.