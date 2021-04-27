Движение грузовиков ограничат с 1 июня в Украине

С начала лета в Украине вступают в силу ежегодные ограничения на движение грузовиков.

Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Уже с 1 июня при температуре воздуха выше +28 градусов днем движение грузовиков будет ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Фейсбуке во вторник, 19 мая.

Данные ограничения вводятся каждый год для сохранения автомобильных дорог. Исключением являются грузовики, которые осуществляют перевозки опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В дневное время суток при температурных показателя выше 28 градусов движение габаритного транспорта будет ограничено. Этот период водителям грузовиков необходимо переждать на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.