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События Сегодня, 21:5348
На Черниговщине аграрий построил себе мавзолей

Утверждается, что на помпезное здание мужчина уже потратил три миллиона долларов.

В городе Бобровица Черниговской области руководитель сельхозпредприятия "Земля и воля" Леонид Яковишин соорудил для себя за три миллиона долларов мавзолей.

Как информирует во вторник, 18 мая УНИАН, строительство продолжалось порядка десяти лет и на сегодняшний день находится на финальной стадии.

"Есть предание, что какой-то священник сказал Леониду Григорьевичу, как только закончит работы, так и завершится его жизнь. Поэтому окончательно мавзолей до сих пор не достроен", – рассказала журналистам местная жительница.

Женщина утверждает, что позитивно к идее строительства необычного сооружения относится половина жителей городка, работающий на предприятии агрария, остальные – недовольны его идеей.

Сам Яковишин рассказал журналистам, что при создании проекта сооружения был вдохновлен мавзолеем Наполеона в Париже.

Здание уже украшено мрамором, золотой лепниной, красочными витражами и росписями. Кроме того, в мавзолее хотят установить позолоченные скульптуры Яковишина, на которых ему будет 20, 40, 60 и 80 лет.

Утверждается, что стоимость мавзолея достигает 3 млн долларов. Аграрий надеется, что после его кончины мавзолей будет открыт для посетителей.

На Черниговщине аграрий построил себе мавзолей
На Черниговщине аграрий построил себе мавзолей
На Черниговщине аграрий построил себе мавзолей

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Теги: news, новости, Украина, Мавзолей, 7dniv, 7dnivinfo  
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