На Черниговщине аграрий построил себе мавзолей

Утверждается, что на помпезное здание мужчина уже потратил три миллиона долларов.

В городе Бобровица Черниговской области руководитель сельхозпредприятия "Земля и воля" Леонид Яковишин соорудил для себя за три миллиона долларов мавзолей.

Как информирует во вторник, 18 мая УНИАН, строительство продолжалось порядка десяти лет и на сегодняшний день находится на финальной стадии.

"Есть предание, что какой-то священник сказал Леониду Григорьевичу, как только закончит работы, так и завершится его жизнь. Поэтому окончательно мавзолей до сих пор не достроен", – рассказала журналистам местная жительница.

Женщина утверждает, что позитивно к идее строительства необычного сооружения относится половина жителей городка, работающий на предприятии агрария, остальные – недовольны его идеей.

Сам Яковишин рассказал журналистам, что при создании проекта сооружения был вдохновлен мавзолеем Наполеона в Париже.

Здание уже украшено мрамором, золотой лепниной, красочными витражами и росписями. Кроме того, в мавзолее хотят установить позолоченные скульптуры Яковишина, на которых ему будет 20, 40, 60 и 80 лет.

Утверждается, что стоимость мавзолея достигает 3 млн долларов. Аграрий надеется, что после его кончины мавзолей будет открыт для посетителей.





