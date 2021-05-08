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События Сегодня, 09:4888
В Польше подавляющее большинство иностранцев с видом на жительство - это украинцы

Действительный вид на жительство в Польше имеют более 483 000 иностранцев.

Из них более 265 000 являются гражданами Украины.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на пресс-секретаря Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка.

По данным Управления, другими крупнейшими группами с польским видом на жительство кроме украинцев являются граждане Беларуси (31,5 тысяч человек) и Германии (20 000 человек).

Следующие места распределились так:

  • граждане России - 12,7 тысяч человек;
  • граждане Вьетнама - 10,6 тысяч;
  • граждане Индии - 10,4 тысяч;
  • граждане Грузии - 8,6 тысяч;
  • граждане Италии - 8,5 тысяч;
  • граждане Китая - 6,7 тысяч.

Абсолютное большинство иностранцев имеют разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тысяч человек. Примерно 85 тысяч иностранцев имеют вид на постоянное пребывание.

По словам Дудзяка, чаще всего в Польше оседают молодые люди: почти 275 тысяч иностранцев с действительными разрешениями на пребывание - это лица в возрасте 20-39 лет.

Чаще всего иностранцев выбирают для проживания Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства, а реже всего - Свентокшиское воеводство.

По состоянию на конец января 2021 года действительные разрешения на пребывание в Польше имели более 244 000 граждан Украины. То есть за три месяца число украинцев с видом на жительство увеличилось более чем на 20 тысяч.

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Теги: news, новости, Украина, Польша, вид_на_жительство, 7dniv, 7dnivinfo  
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