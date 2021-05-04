Расстреливать приговоренных, потому что не хватает яда для смертельных инъекций разрешили в Южной Каролине

Губернатор штата Южная Каролина (США) Генри Макмастер подписал закон, позволяющий приговоренным к смертной казни выбирать между смертью на электрическом стуле и расстрелом.

Выбор будут предоставлять заключенным в том случае, если казнь с помощью смертельной инъекции, также предусмотренная законами штата, окажется недоступной.

Об этом сообщает CNN.

Накануне документ одобрили обе законодательные палаты штата: в марте за него проголосовал Сенат, а в начале мая - Палата представителей.

Главным аргументом для губернатора и других сторонников закона стало то, что из-за отказа фармацевтических компаний продавать штату яды для смертельных инъекций в Южной Каролине никого не казнили уже на протяжении 10 лет.

"Семьи и близкие жертв по закону должны получить облегчение и справедливость. Теперь мы можем это обеспечить", - написал губернатор в своем Твиттере, комментируя утверждение закона.

Приводить приговор в исполнение в случае выбора расстрела должна будет специальная команда.

По данным местных властей, из 37 приговоренных к смертной казни в Южной Каролине трое заключенных не подали апелляции на приговор - это значит, что именно они могут первыми столкнуться с выбором между электрическим стулом и пулей. Ранее они выбрали смертельную инъекцию - и в результате фактически избегали казни из-за невозможности ее осуществить. Сотрудники исправительных учреждений штата даже рассматривали возможность производства собственных препаратов для казни, но это предложение было отклонено из-за дороговизны такого производства.

Южная Каролина станет четвертым штатом США наряду с Миссисипи, Оклахомой и Ютой, где смертная казнь через расстрел стала доступным для осужденных вариантом. При этом с 1970-х годов лишь трое приговоренных к казни в стране были расстреляны. Последним из них в 2010 году стал Ронни Ли Гарднер из штата Юта, осужденный за убийство. Он сам предпочел этот метод казни.

Инициатива властей Южной Каролины идет вразрез с усиливающимся неприятием по отношению к смертной казни в США. За последние 16 лет ее отменили 11 штатов (еще 24 ее сохранили). В течение последних шести лет в стране ежегодно выносили менее 50 смертных приговоров - против примерно 300 в середине 1990-х годов.

Как скоро могут начаться казни в Южной Каролине, неясно. Чиновники пока изучают, как организованы казни с помощью расстрельных команд в других штатах.