Как будут отдыхать украинцы в июне

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня из-за церковного праздника Троица и Дня Конституции.

Поскольку Троица выпадает на воскресенье 20 июня, то понедельник после праздника станет официальным выходным днем.

День Конституции отмечают 28 июня. В этом году это понедельник. Он будет выходным днем.

То есть в июне украинцы получат двое долгих выходных по три дня подряд: с 19 по 21 июня или с 26 по 28 июня.

Всего в июне будет 20 рабочих и 10 выходных дней.

Июнь в целом будет богат на праздники.

1 июня празднуют Всемирный день родителей и День защиты детей.

5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды.

6 июня сразу три профессиональных праздника - День журналиста, промышленников и работников водного хозяйства.

9 июня Международный день друзей.

10 июня - Вознесение Господне.

18 июня День участкового инспектора полиции.

20 июня Троица, а также День отца и медработника.

23 июня День работников госслужбы.

25 июня День таможенников.

28 июня День Конституции Украины.