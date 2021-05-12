Киев и пять регионов Украины соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина

В среду, 19 мая, все регионы Украины, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. При этом Киев и пять других регионов уже соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Шесть регионов Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина

В частности, "зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога:

в Киеве (32,9%),

Винницкой области(41,3%),

Закарпатской области (49,8%),

Киевской области (48,9%),

Николаевской области (42%)

Полтавской области (46,2%).

Винницкая область соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

Однако "зеленый" уровень эпидемической опасности устанавливается одновременно во всей Украине только в том случае, если: