Киев и пять регионов Украины соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина

В среду, 19 мая, все регионы Украины, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. При этом Киев и пять других регионов уже соответствуют показателям "зеленой" зоны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Шесть регионов Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина
В частности, "зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога:
- в Киеве (32,9%),
- Винницкой области(41,3%),
- Закарпатской области (49,8%),
- Киевской области (48,9%),
- Николаевской области (42%)
- Полтавской области (46,2%).
Винницкая область соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.
Однако "зеленый" уровень эпидемической опасности устанавливается одновременно во всей Украине только в том случае, если:
- заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.