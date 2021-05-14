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События Сегодня, 14:58133
Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ

Верховная Рада вчера уволила министра здравоохранения Максима Степанова.

А сегодня Кабмин уже внес представление на нового руководителя МОЗ - Виктора Ляшко.

Этот специалист - второе лицо министерства и главный санитарный врач с момента начала эпидемии коронавируса. Медийно Ляшко известен очень широко: он один из главных в стране спикеров на тему covid-19.

Но пока непонятно, хватит ли голосов за его назначение. 

Противники Ляшко считают, что при нем возобновятся реформы, запущенные Ульяной Супрун, к которым среди украинцев отношение резко негативное. Ляшко считают как раз кандидатом от "супрунят". 

Также с именем Виктора связывают ряд скандалов во время первого локдауна весной 2020 года. Да и в целом практически все провалы периода пандемии на совести не только Степанова, Шмыгаля и Зеленского, но и в равной мере - Ляшко. 

Разбирались, кого хотят сделать министром здравоохранения и хватит ли на это голосов. 

Птенец гнезда Супрун

Виктор Ляшко - уроженец Ровенской области. Закончил медуниверситет Богомольца в Киеве, а также Академию управления при президенте. Семь лет - с 2003 по 2010 - работал в СЭС Киевской области. 

При Януковиче карьера Ляшко резко пошла вверх: он стал главой киевского областного лабораторного центра санэпидемслужбы. Но в 2014 году Ляшко уходит с госслужбы и погружается в мир грантовых организаций: так, он стал экспертом "Реанимационного пакета реформ".  

Одновременно он возглавляет общественную организацию "Інфекційний контроль в Україні", которая финансируется американским правительством и фондом USAID.

Одним из главных проектов этой структуры стала разработка алгоритма лечения туберкулезных больных амбулаторно, а не в больницах. При этом параллельно Ульяна Супрун начала процесс закрытия тубдиспансеров и перевод больных на домашнее лечение. 

То есть Виктор Ляшко, пускай и на экспертном уровне, также причастен к этому процессу, который вызвал неоднозначное отношение в обществе. 

При Супрун он вернулся во власть и в 2018 году стал первым замглавы Центра общественного здоровья - структуры, созданной после Майдана и контролируемой грантовой общественностью. 

Неудивительно, что в "правительстве соросят" Алексея Гончарука Ляшко снова пошел в гору и стал заместителем министра здравоохранения. А в марте 2020 года - в начале пандемии - он получил еще и должность главного санврача (специально под Ляшко эту должность, сокращенную еще при Яценюке, снова ввели). 

Ляшко - санврач

На посту санитарного врача Виктор Ляшко возглавил борьбу с коронавирусом наряду с министром и президентом. Он комментировал вопросы по ковиду, курировал вопросы работы лабораторий и карантина. 

Оценить эффективность работы на этом посту тяжело. С одной стороны количество ПЦР-тестов на коронавирус неуклонно возрастало. С другой - их делают и сейчас гораздо меньше, чем в соседних странах. Из-за чего мы так и не имеем реальной статистики заболеваемости и смертности от ковида. 

Сам главный санврач на закрытых совещаниях с руководителями областных лабораторий признавал, что результатов теста пациенты ждут по неделе. Поэтому люди идут в платные лаборатории, где все куда быстрее. 

То есть и это огромный вопрос именно к Ляшко - как ПЦР-тестирование из массовой государственной услуги превратилось в гигантский бизнес на пандемии. 

В конце первого локдауна весной 2020 года Виктор Ляшко сделал сенсационное признание: часть запретительных мер ввели не потому, что это позволило бы остановить вирус, а в качестве устрашения населения. 

"Мы когда закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это, опять же, был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги", - заявил он.

Заявление Ляшко вызвало скандал: многие не оценили таких экспериментов над населением. А через месяц - в июне - главный санврач и сам демонстративно нарушил карантин. Он в компании президента Зеленского и главы ОП Ермака заявился без маски в кафе, которое должно было еще оставаться на карантине.

Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ

Случай был очень показательный - с той позиции, как власти относятся к введенному ими же карантину. Особенно было забавно, что на сцену группового нарушения благосклонно взирал главный санврач и, собственно, инициатор коронавирусных ограничений Виктор Ляшко. 

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, – они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить. Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал. Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать заведения буквально уже с завтрашнего дня", - пояснил тогда ситуацию санврач. 

Заплатил ли он по итогу штраф, который тогда составлял 17 тысяч гривен - неизвестно.

Еще одна история, которую многие обсуждали - это заражение Ляшко коронавирусом. Показательно, что произошло это через две недели после того, как санврач получил первую дозу вакцины "Ковишилд"

Украинские власти массово рекламировали эту вакцину как супер-эффективную. И вакцинация первых лиц государства - в том числе и Виктора Ляшко - в прямом эфире была одним из важных элементов промо. Однако болезнь Ляшко ударила по этой вакцинационной кампании. 

Чем владеет Ляшко?

Судя по декларации, первый замминистра здравоохранения активно скупает землю в Киевской области.

Ему принадлежит земельный участок в селе Литвиновка Киевской области (1200 кв.м.), который он приобрел в июле 2008 года. Также за ним числятся два земельных участка в Германовке площадью 0,12 кв.м и 1,12 кв.м, которые он приобрел в январе 2019 года.

На его жену Ирину оформлен земельный участок размером 1200 квадратных метров в Пуховке Киевской области, приобретенный в ноябре 2010 года.  

Проживает Ляшко вместе с дочерью Дарьей и женой в Броварах - у них квартира на более чем сто квадратов. 

Жилплощадь зарегистрирована на супругу, ее стоимость в июне 2018 года составила 150 тысяч гривен. Скажем сразу - это явно заниженная цена (так обычно делается, чтобы не платить налоги с покупки). 

Виктор Ляшко также задекларировал автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска стоимостью 622 686 грн. 

Его зарплата по основному месту работы составила 617 033 грн (около 50 тысяч в месяц). Дополнительно он получил 22 460 в качестве процентов по депозиту в "Приватбанке". На его счетах $31 808, €364 и 250 810 гривен. 

Других ценных бумах, нематериальных активов, корпоративных прав в декларации не указано. 

Есть ли голоса за Ляшко?

"Страна" уже рассказывала, что по кандидатуре Виктора Ляшко единства в правящей фракции нет. По данным наших источников, среди "слуг" его готовы были поддержать еще меньше депутатов, чем проголосовали за отставку Степанова (203 нардепа). Основная претензия к Ляшко его "супруновская" ориентация. Впрочем, по альтернативной точке зрения Ляшко уже давно и прочно контролируется Офисом президента, потому его кандидату и двигают у Зеленского.

Уже сегодня глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что за кандидатуру Ляшко у "слуг" есть больше 200 голосов.

Впрочем, по данным "Страны", по Ляшко все решится завтра утром - на заседании фракции "Слуга народа". 

"Завтра в 9 утра будет заседание фракции в Раде, куда пригласили Виктора Ляшко", — сообщил наш источник.

Отметим, что для Офиса президента результативное голосование завтра по всем кандидатурам новых министров (в том числе и Ляшко) является принципиальным моментом - как раз в этот день исполняется два года с момента инаугурации Зеленского.

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Теги: news, новости, Украина, Санврач, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
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