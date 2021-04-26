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События Сегодня, 18:0835
Условия назначения субсидий изменили в Минсоцполитики

В среду, 19 мая, правительство внесло ряд изменений для назначения жилищных субсидий, сняв свое требование по переоформлению субсидий всеми получателями.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, не нужно идти переоформлять субсидию тем, чей имущественный статус вписывается в критерии (то есть, у кого нет лишней недвижимости, авто, дорогих покупок и т.д). Таким семьям субсидию переназначат автоматически. Но есть исключения - все же нужно заново подавать документы тем, кто получал субсидию в денежной форме, по месту фактического проживания (а не по месту регистрации) или если в квартире были зарегистрированы лица, которые там не проживали. Но повторная подача документов коснется не более 15% получателей, - заверила Лазебная. То есть, переоформлять субсидии все же будет вынуждено почти полмиллиона украинцев. 

Также есть нововведения по критериям отбора субсидиантов. 

Кабмин снял ограничения на выдачу субсидий тем, кто имеет банковские депозиты до 100 тысяч гривен (также не будут учитываться доходы от них), также пересмотрели норму по жилью. Если у вас есть одна квартира и один дом в сельской местности, то подаваться на субсидию можно. Но если несколько квартир в городе - то все равно субсидии не будет.

Остается требование по дорогим покупкам - если вы за последний год потратили больше 50 тысяч гривен на разовые покупки, то субсидия вам не положена. 

Лазебная пояснила, что пойти на такие меры их заставили итоги верификации получателей субсидий. Обнаружилось, что некоторые граждане, получив от государства компенсацию по коммуналке, ни в чем себе не отказывали. Скажем, выявили случай, когда субсидиант купил себе элитное авто за 800 тысяч гривен, другой приобрел валюты на миллион, третий накупил дорогих импортных тракторов и т.д.

Всего, по данным мониторинга, 830 получателей субсидии приобрели только валюты более чем на 140 млн гривен. 

Впрочем, обрежут ли субсидии только тем, кто живет отнюдь не бедно, или же под раздачу попадут и менее обеспеченные украинцы - неясно. Кабмин, отменивший работу местных комиссий, которые решали вопрос по субсидиям для проблемных получателей в каждом конкретном случае теперь заменят местные управления по соцполитике. А как они будут действовать и станут ли разбираться в жизненной ситуации каждого претендента на субсидии - вопрос открытый.

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Теги: news, новости, Украина, Субсидии, 7dniv, 7dnivinfo  
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