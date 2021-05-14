Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины переизбрал пятерых действующих членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на срок до года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 мая.

"Спасибо Набсовету по конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю Наблюдательного совета "Нафтогаза Клэр Споттисвуд", которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия.

Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгал в своем Telegram-канале.