Фиксированные цены на газ для коммунальщиков отменил Кабмин

С завтрашнего дня в Украине отменены фиксированные цены (ПСО) на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Таким образом, они отправлены в свободное плавание, а ответственность за тарифы на тепло и горячую воду теперь лежит только на местной власти. Такое решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает Нафтогаз продавать газ для них по фиксированной цене", - заявил премьер.

По его словам, теперь коммунальщики будут сами заключать договоры на поставку газа, единственное послабление, на которое пошел Кабмин - разрешил предприятиям менять поставщиков газа даже при наличии долгов по прежним контрактам.

Денис Шмыгаль сказал, что теперь тарифы для населения - исключительно зона отвественности местных властей. А неэффективность менеджмента теплокоммунэнерго уже не позволят прикрывать спецценами на газ.

"Между тем, последствия отмены ПСО могут оказаться для жилищно-коммунальной сфере просто убийственными. На простом языке это означает, что уже с нового отопительного сезона тарифы на отопление для населения будут отпущены в свободное плавание. И, судя по всему, будут повышены. И это сведет на нет все попытки властей регулировать цены на газ для населения. Увеличение платежек за отопление перекроет любое снижение цен на газ для домохозяйств", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Коммунальщики уже прочат рынку коллапс. Как заявили в профильной ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже в начале июля им могут вовсе обрезать газ за долги, которые стремительно растут. Производители тепла задолжали за газ больше 50 млрд.

При этом долги государства по компенсации разницы в тарифах, которые тянутся еще с 2016 года - 27 млрд.

На сегодняшний день разница между рыночными ценниками на газ, и теми, что заложены в тарифы на тепло и горячую воду - порядка 30%, и не понятно, что с этим делать дальше.

"Отмена ПСО и переход предприятий к работе в условиях рынка газа при наличии колоссальных долгов приведет к коллапсу отрасли уже в ближайшие месяц и срыву отопительного сезона", - говорит вице-президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло.

Как рассказал нам эксперт энергорынка Олег Попенко, отмена ПСО без предоставления каких-либо новых программ или банковских продуктов, спровоцирует коллапс в сфере теплокоммунэнерго.

"Во-первых сейчас все ТКЭ получают газ без предоплаты, хотя и по завышенным ценам. Нафтогаз уже разослал ТКЭ условия приобретения газа - это предоплата или гарантии органов местного самоуправления. Это невыполнимое условие для малых и средних населенных пунктов с дефицитными бюджетами - у них просто нет денег на закупки газа.

Во-вторых, большинство ТКЭ утверждали свои тарифы при более низких ценах на газ. Нафтогаз же сейчас предлагает им по 8200 за тысячу кубов, а после отмены ПСО цена будет около 9500 гривен. Это автоматически приведет к тому что все ТКЭ будут согласовывать новые тарифы на тепло и горячую воду, выше существующих на 30 до 60%. Это означает, что платежа за тепло в квартире в 50 квадратов вырастет к новому отопительному сезону на 1-2 тысячи гривен", - подсчитал Попенко.