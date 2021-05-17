Почему обвалился биткоин и что с ним будет дальше

Рынок криптовалют лихорадит целый день, курс биткоина резко обвалился за последние сутки - в среднем на 14-15%.

Например, на площадке Bitfinex еще ночью цена Bitcoin держалась на уровне $43,4 тыс. за одну монету, а сейчас находится на $37,5 тыс./฿.

На протяжении дня котировки проваливались и ниже - до $31,8 тыс./฿ на Bitfinex, и на $30 тыс./฿ на других биржах. Но после подтянулись наверх.

В первую очередь ценовой обвал объяснили вчерашним запретом властей Китая для платежных компаний предоставлять услуги связанные с криптовалютами.

"Схожая реакция наблюдалась в 2017 году, когда регулятор Китая ограничил оборот криптовалюты, что привело к падению цены. Такой стремительный обвал вызывает панику среди покупателей и заставляет их продавать ранее купленные биткоин. В паре с этим многие трейдеры используют фьючерсы, торгуемые с заемным капиталом. Так на падения сегодня трейдеры потеряли более $4 млрд. Закрывая свою сделку на покупки, они также усиливают падение. Это как снежный ком - еще сильнее усиливает снижение цены на рынке", - объяснил "Стране" ситуацию аналитик Alpari Максим Пархоменко.

Как только курс Bitcoin покатился вниз, кредитные распродажи добили криптовалюту - это вторая причина паники. Именно во время таких продаж курс обвалился до $30 тыс. за монету.

"Речь о тех биткоинах, которые покупают с кредитным плечом. Для этой операции средства и крипта на счету резервируется для поддержания маржи. Как только цена падает ниже критического уровня, необходимо либо пополнять счет для обеспечения залога, либо распродавать залог. Падение было таким эпически быстрым и стремительным, что на пополнение просто не хватало времени, в результате залоги распродавались", - рассказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперты напомнили, что первое существенное снижение курса Bitcoin произошло еще два дня назад, когда основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск допустил, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы. Он согласился с одним из пользователей в Twitter, который сказал, что в следующем квартале держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоин-активов (их стоимость ранее оценивалась в $1,5 млрд).

"В самом деле", - ответил Маск.

17 мая цена биткоина рухнула с $49 тысяч до $42 тысяч за монету. Заявление же Китая еще сильнее добавила "масла в огонь".

"Важным фактором выступает поток негативных новостей. Если раньше общий фон был достаточно оптимистичен, то сейчас новости по все хуже и хуже. Так, власти США начали расследование в отношении биржи Binance, китайские власти ввели дополнительные ограничения и т.д.", - заметил Максим Пархоменко.

Главный вопрос на текущий момент - сколько еще будет падать биткоин?

Эксперты уверены, что курс $30 тыс./฿ - это еще не "дно". Считается, что криптовалюта может подешеветь еще сильнее.

"Мы оценили минимальный курс в районе ± $28,8 тыс. за монету. При этом, себестоимость майнинга находится на отметках $25,6 тыс. Вот эти уровни рассматриваем как минимум", - сказал Андрей Шевчишин.

В тоже время аналитики верят и в то, что биткоин со временем может вернуться и к отметке $50 тыс./฿. Для этого нужны хорошие новости и восстановления покупок криптовалюты в кредит, а также новые покупки со стороны крупных структур вроде Tesla или Morgan Stanley.

"$45-50 тыс. за монету - вполне реальные уровни для 2021 года, если мы увидим приток институционального капитала. Сейчас коррекция идет по всем рисковым активам, а крипта - это сверхрисковый инструмент. После коррекции и роста аппетитов к риску - инвесторы вернутся в криптовалюту", - резюмировал Шевчишин.