В Польше археологи нашли останки древней рептилии, жившей более 200 млн лет назад

Окаменелости, как утверждают специалисты, принадлежат этозавру, жившему в позднем триасе на территории нынешних США, Европы, Индии и Марокко.

Команда археологов из Института палеобиологии Польской академии наук (PAN) и Варшавского университета (UW) наткнулись на останки доисторической рептилии, которая обитала на Земле более 200 млн лет назад.

Об этом пишет издание Вокруг света.

В ходе раскопок специалисты наткнулись на челюстную кость и фрагменты панциря этозавра — доисторической четвероногой рептилии — возрастом 210 миллионов лет в деревне Коцуры (Опольское воеводство).

Сообщается, что останки обнаружили вместе с окаменелостями других позвоночных, которые обитали на Земле в древние времена (двоякодышащей крупной рыбы и одной из самых древних черепах). Ученые подметили, что у рептилии насчитывалось очень мало зубов, а особи данного вида могли достигать в длину трех метров.

Внешне они выглядели как помесь крокодила, броненосца и кабана, и, как предполагают ученые, этозавры были всеядными — они питались растениями и мелкими беспозвоночными животными.