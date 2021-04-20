Военного, который сбежал после угроз в адрес эксперта по COVID-19 ловят в Бельгии

Сбежавший инструктор по стрельбе заявил, что больше "не может жить в обществе, в котором у людей все отняли политики и вирусологи".

Полиция Бельгии разыскивает 46-летнего военнослужащего Юргена Конингса (на фото), инструктора по стрельбе, который ранее угрожал насилием вирусологу Марку ван Рансту, отвечающему в стране за борьбу коронавирусом, сообщает RTL.

Ван Ранст с семьей укрыт в безопасном месте. Ранее ученый говорил, что угрозы его не пугают и что те, кто выступает против санитарных мер, часто оказываются расистами и адептами культа насилия.

Конингса разыскивают с вечера 17 мая. У него может быть при себе стрелковое оружие, пулемет и даже гранатомет.

За ним, как и за некоторыми другими военными с ультраправыми взглядами присматривали правоохранительные органы, он был включен в список лиц, представляющих потенциальную террористическую угрозу. Всего в этом списке около 700 человек.

Перед исчезновением Конингс оставил письмо, в котором говорится, что он готов к смертельному бою с полицией и что больше "не может жить в обществе, в котором у людей все отняли политики и вирусологи". В письме также содержатся угрозы в адрес госструктур и ряда лиц.

В лесу в провинции Лимбург нашли автомобиль без номеров, точно такой, как был у Конингса. В машине было оружие – четыре противотанковых гранатомета с боеприпасами. В прокуратуре предполагают, что при себе у разыскиваемого осталось более легкое оружие.

Министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн сообщил, что есть основания подозревать Конингса в буйном и жестоком нраве и предполагать, что он представляет собой серьезную угрозу.

О Конингсе предупредили полицию соседних Нидерландов.