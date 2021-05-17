Война в Израиле: ракетные обстрелы из Ливана и удары по подземным инфраструктурам ХАМАС

Боевики ХАМАС продолжают обстрелы гражданских целей в Израиле. Армия Израиля сообщает о ликвидации наблюдательных пунктов и подземных инфраструктур террористов.

Война в Израиле продолжается — военные страны ведут антитеррористическую операцию под названием "Страж стен" в Секторе Газа.

Израильские СМИ сообщают, что сигналы тревоги начали звучать в израильских городах и кибуцах с раннего утра, террористы ХАМАС продолжили обстреливать ракетами территорию страны.

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на 19 мая ВВС продолжили наносить удары по подземным инфраструктурам в Секторе Газа. Утверждается, что были ликвидированы подземные инфраструктуры террористов в Хан-Юнисе и Рафахе.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по ракетной установке, которая, как утверждается, вела обстрел израильской территории из города Газа. На видео зафиксировано попадание по цели.